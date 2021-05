SERIE D/H – Tonfo Taranto, il Picerno si avvicina. Casarano in discesa libera, Fasano ok: I tabellini della 29ª

Clamoroso il tonfo del Taranto, tra le mura amiche, contro il Portici, ex fanalino di coda della classifica del girone H di Serie D. Questa è la vera sorpresa della giornata numero 29 che ha consentito al Picerno di accorciare le distanze dalla capolista. A seguire, Lavello (vittorioso a Casarano) e Andria (che ha pareggiato a Nardò). Il Fasano si conferma in un periodo molto prolifico: supera il più quotato Altamura per 3-2 e si porta in zone della classifica molto più tranquille.

Tutti i tabellini della 29esima:

BRINDISI-A. CERIGNOLA rinviata a data da destinarsi

SORRENTO-AZ PICERNO 0-1

RETI: 38′ rig. Esposito

SORRENTO (3-4-3): Scarano – Cacace, Mezavilla (75′ Langella), Fusco – Basile, Camara (87′ Giordano), Maranzino (87′ Marino), Masullo – Cassata (69′ La Monica), Liccardi, Sandomenico. All. La Scala.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Giuliano – Stasi (90+1′ Togora), Allegretto, Nossa, Guerra – Dettori, D’Angelo – Kosovan, Konè (86′ Uyewale), Esposito (63′ Finizio) – Albadoro (81′ Iadaresta). All. Palo.

ARBITRO: Giangi di Enna.

PUTEOLANA-BITONTO 1-0

RETI: 40′ pt Granata

PUTEOLANA: Romano, Sardo, Armeno, Lauria, Granata, Riccio S., Festa (36′ st Romeo), Fibiano (14′ st Dubllino), Guarracino (14′ st Ruggiero), Cigliano (31′ st Catinali), Celiento. All. Iodice (Ciaramella in panchina).

BITONTO: Zinfollino, Di Modugno, Tarantino (9′ st Capece), Biason, Montinaro (43′ st Esposito), Colella D., Triarico (29′ st Taurino), Mariani (9′ st Passaro), Palazzo (17′ st Tedesco), Lattanzio, Piarulli. b Loseto.

ARBITRO: Pirriatore di Bologna.

NARDÒ-FIDELIS ANDRIA 1-1

RETI: 37’ pt Benvenga (FA), 40’ pt Scialpi (N)

NARDÒ (4-2-3-1): Milli – Cancelli, De Giorgi, Romeo, Nicolao – Valzano, Mengoli – Rimoli (19′ st Lezzi), Scialpi, Potenza (5′ st Gallo) – Tornros (14′ st Granado). All. Danucci.

FIDELIS ANDRIA (3-4-1-2): Anatrella – Benvenga, Fontana, Venturini – Avantaggiato, Dipinto, Bolognese, Paparusso (20′ st Cerone) – Prinari – Scaringella, Acosta (20′ st Figliolia). All. Panarelli.

ARBITRO: Sig. Guida di Torre Annunziata

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: De Giorgi, Romeo (N); espulsi: al 10′ st Romeo (N) per doppia ammonizione. Recupero: 2′ pt, 5′ st.

REAL AVERSA-FRANCAVILLA 2-1

RETI: 34′ pt Ziello (RA), 13′ st Faella (RA), 35′ st Leonetti (F)

REAL AVERSA: Papa, Faiello (22′ st Avella), Mariani, Cassandro, Varchetta, Ziello (34′ st Guglielmo), Ndiaye, Gallo, Messina (48′ st Chiacchio), Faella (34′ st Massaro), Negro (10′ st Palumbo). All. De Stefano.

FRANCAVILLA: Cefariello, Notaristefano, Nicolao, Galdean (17′ st Aleksic), Pagano, Di Ronza, Morleo (20′ st Pisanello), Navas (34′ st Petruccetti), Leonetti (47′ st De Marco), Nolè, Del Col. All. Lazic.

ARBITRO: Cutrufo di Catania.

CASARANO-LAVELLO 2-3

RETI: 15′ st rig. Rodriguez (C), 17′ st Longo (L), 20′ st e 42′ st Burzio (L), 28′ st Sansone (C)

CASARANO (4-3-3): Pitarresi – Argento, Mattera, Longhi (22′ st Lobjanidze), Quacquarelli (9′ st Pagliai) – Atteo (29′ st Santoro), Giacomarro, Feola – Sansone (40′ st Ficara), Rodriguez, Mincica (25′ st Negro). All. Orlandi.

LAVELLO: Carretta – Corna, Vitofrancesco, Garcia, Dell’Orfanello – Militano (38′ st Esposito), Herrera, Migliorini (1′ st Tuttisanti) – Longo, Marotta (1′ st Liurni), Burzio. All. Zeman.

ARBITRO: Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

NOTE: Cielo sereno. Temperatura: 25 gradi. Terreno in buone condizioni. Ammoniti: Herrera, Garcia (L), Giacomarro, Feola, Sansone, Mincica (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

GRAVINA-MOLFETTA 2-0

RETI: 6′ st Abayian, 32′ st Chiaradia

GRAVINA (3-5-2): Martellone – Perez (19′ pt Chiavazzo), De Gol, Gilli – Ben Khalek (27′ st Bisconti), De Feo, Toskic, Chiaradia, Terrevoli – Abayian (44′ st Cappiello), Cianci (42′ st Gjini). All. De Candia.

MOLFETTA (3-4-1-2): Rollo – Kaleba, Di Bari, Diallo – Cianciaruso (35′ st Afri), Marolla (29′ st Fucci), Rafetraniaina, Lavopa (15′ st Varriale) – Strambelli – Lacarra (29′ st Masserelli), Triggiani (9′ st Triggiani). All. Bartoli.

ARBITRO: Gregoris di Pescara.

TARANTO – PORTICI 2-3

RETI: 26’ pt Gonzalez (T), 39′ pt e 1′ st Prisco (P), 45′ pt D’Acunto (P), 46′ pt Diaz (T)

TARANTO (4-4-2): Ciezkowski – Boccia, Rizzo G., Gonzalez, Ferrara (39’ st Serafino) – Guaita, Marsili, Diaby (30’ st Santarpia), Rizzo N (43’ st Versienti). – Alfageme (19’ st Corvino), Diaz (30’ st Tissone). A disp.: Sposito, Shehu, Silvestri, Matute, Versienti. All.: Giuseppe Laterza.

PORTICI (4-3-3): Cappa – Bisceglia, Kamana (16’ st Grieco), Arpino, Donnarumma (22’ st Bationo) – Vitiello, Nappo, Nacci, – D’Acunto (27’ st Guadagni), Prisco (22’ st Maione), Elefante (1’ st Schaeper). A disp.: Spina, Schaepe, Di Lorenzo, Onda, Cassitto. All.: Carmelo Condeni.

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano (Rastelli-Ticani).

NOTE: Ammoniti: Marsili (T), Arpino (P), Vitiello (P), Diaby (T), Guaita (T), Bationo (P), Schaeper (P). Espulso: Al 46’ pt Cappa (P) per aver colpito un avversario a gioco fermo. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid.

FASANO-TEAM ALTAMURA 3-2

RETI: 15′ pt Casiello (TA), 13′ st e 22′ st Dellino (F), 39′ st Dambros (F), 48′ st Spano (TA)

FASANO: Suma, Camara, Urquiza (41′ st Dellino), Urruty, Lopez P., De Miranda, Gille (7′ st Amoruso), Bernardini, Lopez (17′ st Dambros), Melillo (44′ st Nellar), Gentile. All. Costantini.

TEAM ALTAMURA: Donini, Gambuzza (27′ st Sisalli), Casiello, Logoluso (43′ st Lucchese), Lanzolla, Russo (27′ st Lo Russo), Lorenzo (27′ st Ansani), Baradji, Tedesco (33′ pt Bozzi), Spano, Fedel. All. Manco.

ARBITRO: Albano di Venezia.

(foto: abbraccio tra i calciatori del Fasano – ©Dibiase)