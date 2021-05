MASSAFRA-GALLIPOLI – Esordio con poker per Manca sulla panchina del Gallo

Dopo un solo punto conquistato nelle ultime tre uscite, il nuovo Gallipoli targato Massimo Manca, trova un pesantissimo successo in casa del Massafra, rilanciando così le proprie ambizioni in ottica playoff.

Partono subito forte gli ospiti, che al 3′ di gioco trovano subito il vantaggio con capitan Manisi, abile a mettere in rete da pochi passi, dopo un mezzo pasticcio della difesa di casa. Neanche il tempo di ripartire che i tarantini trovano subito il pari con Amodio lesto a mettere in rete dopo una buona assistenza di Vecchio.

La formazione ospite sembra accusare il colpo dell’immediato pari, con il Massafra che invece continua a spingere, trovando il punto del sorpasso al minuto 21, con Ranieri, che servito da Pinto, batte il giovane De Santis. Prima della fine del tempo, sono ancora i padroni di casa ad andare vicino al tris, con Ranieri e Pinto che sprecano due ottime chance. In chiusura di prima frazione, è ancora Manisi a sfiorare la doppietta personale, ma la sua incornata dopo un bel cross di Tayey sbatte sulla traversa.

Nella ripresa il Gallipoli parte forte, provando a raddrizzare il match. Il predominio territoriale si concretizza al minuto 8, con Citto che sugli sviluppi di un corner battuto da Porcino, fredda l’estremo di casa, ristabilendo la parità. Il Massafra non sta a guardare è pochi minuti più tardi è ancora il solito Pinto a sprecare una buona ripartenza, calciando fuori da ottima posizione. Poco prima della metà di gioco arriva la svolta. Macaluso atterra in area Rincon costringendo il giudice di gara a concedere il penalty, mandando sotto la doccia il difensore tarantino. Dal dischetto Tayey non perdona siglando il gol del sorpasso. A dodici minuti dal termine è il neo entrato Medina a fissare il punteggio sul 2-4. Un successo importantissimo per il Gallipoli, che domenica al comunale Antonio Bianco, ospiterà il Martina, per continuare l’assalto alla zona playoff. Per il Massafra, trasferta sul campo del Maglie.

IL TABELLINO

Mottola, Stadio T. Chiappara

domenica 9 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza/B Puglia – giornata 9

MASSAFRA-GALLIPOLI 2-4

RETI: 3’ pt Manisi (G), 4’ pt Amodio (M), 20’ pt Ranieri (M), 8’ st Citto (G), 21′ st Tavey rig. (G), 33’ st Medina (G)

MASSAFRA: Gallitelli, Stranieri, Cantalice, Panzarea, Macaluso, Prete (Donvito), Vecchio (Odone),Faliero, Ranieri (Camara), Pinto N. (Dragone), Amodio (Gatto). A disp.: Pizzaleo, Pinto A., Antonicelli, Neqrouz. All. D’Alena



GALLIPOLI: Buongarzoni, Monteduro, Esposito, Citto (Semola), Ondo, Porcino (De Leo), Sindaco (Greco), Santomasi (Rincon), Manisi, Tayey (Medina). A disp.: Polo, Carrino, Papallo, Ferramosca. All. Manca.

ARBITRO: Michele Palomba di Torre del Greco (Prigigallo-Garofalo)

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Sindaco, Esposito, Buongarzoni (G). Espulsi: Macaluso (M), Manca (all. Gallipoli).

(foto: archivio, ©Coribello-SalentoSport)