MATINO-DEGHI – Rallenta ancora la Virtus, gli orange strappano un pari al “Via del Mare”

La Virtus Matino fallisce il ritorno alla vittoria. Dopo il pareggio di Matino e la sconfitta interna di Otranto, arriva un pareggio a domicilio per mano di una coriacea Deghi.

I biancazzurri partono con grinta e pressano gli avversari che, però, mantengono ordine, calma e linee strette. La migliore occasione arriva con Ruibal che scavalca Isceri con un ‘sombrero’, ma poi non inquadra i pali sguarniti. Gli orange rispondono con un’incursione di Gigante, deviata in corner, e una punizione alta di Procida. Salguero è uno dei più attivi tra gli uomini di Branà e, per due volte, insidia la porta di Isceri, con mira, però, imprecisa. In chiusura di tempo, Ruibal taglia tutta la difesa avversaria, ma poi scarica il mancino sul’esterno della rete.

E allora la Deghi ne approfitta in avvio di ripresa: veloce ripartenza con palla lunga per Procida che sguscia via tra i due centrali e beffa Musco con un preciso rasoterra. Risponde Facundo con un tiro che sfiora il palo, poi al 13′ arriva il gol del pari: Ripanto viene steso in area ed è rigore. Dal dischetto, Giambuzzi non ha pieta di Isceri e fa 1-1. Il Matino attacca a testa bassa, ma con pochi risultati. La Deghi si compatta e tenta, di tanto in tanto, qualche ripartenza ficcante, giocando anche col cronometro. Proprio al 97′, un tiro di Procida, da lunga distanza, viene respinto da Musco a pugni chiusi.

Il Matino scivola via dalla zona playoff e, domenica prossima, farà visita al Racale. Per la Deghi arriva un buon punto, dopo la prova coraggiosa, ma infruttifera, di Otranto. Domenica prossima, gara interna, per gli orange, contro il Sava.

IL TABELLINO

Matino, stadio Comunale

domenica 9 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza/B Puglia – giornata 9

VIRTUS MATINO-DEGHI 1-1

RETI: 2′ st Procida (D), 13′ st Giambuzzi rig. (M)

VIRTUS MATINO: Musco, Giambuzzi, Ripanto (15’ st Marulli), Marin, Stele, Salto, Vaughn (18’ st Poletì), Facundo, Salguero (25’ st Flordelmundo), Ruibal, Margagliotti N. (45’ st Alemanni). A disp. Leopizzi, Tundo, Margagliotti C., Capodieci, Cavalieri. All. Branà.

DEGHI: Isceri, Molfetta, Cappilli, Vergori, Procida, Moretti (27’ st D’Amblè), Castrovilli (16’ st Libertini), Gigante (39’ st De Luca), Pinto, Cassano, Piscopiello (50’ st Gubello). A disp. Cervellera, Calabrese, Gerardi, De Giorgi, Voli. All. Salvadore.

ARBITRO: Ancona di Taranto.

NOTE: ammoniti Giambuzzi, Marin, Ruibal, Alemanni (M), Cappilli, Piscopiello, D’Amblè (D).

(foto: duello Salto-Molfetta – ©Coribello-SalentoSport)