SERIE D/H – Taranto, è grande festa. Casarano e Bitonto, colpo di coda playoff. Saluta il Brindisi: i tabellini della 34ª

È il Taranto a festeggiare la promozione diretta in Serie C dopo l’ultima giornata di campionato del girone H di Serie D. I rossoblù, non senza fatica, passano sul campo del Lavello e tengono a distanza di un punto il Picerno, che travolge il Gravina ma manca l’aggancio alla vetta. Ai playoff, oltre ai lucani, ci vanno Andria, Bitonto e Casarano. Mercoledì sarà Picerno-Casarano e Andria-Bitonto: gara secca. Finale domenica 20.

In D retrocede direttamente il Brindisi insieme alla Puteolana: ai biancazzurri non basta battere il Portici per evitare il declassamento di categoria. Chiusura con sconfitta del Nardò a Cerignola: i granata, comunque, sono stati artefici di una stagione da incorniciare. I tabellini della 34esima giornata.

A. CERIGNOLA-NARDÒ 4-1

RETI: 2′ pt De Cristofaro (C), 10′ st Malcore (C), 19′ st Russo (C), 26′ st Politi (N), 35′ st Loiodice (C)

A. CERIGNOLA (4-2-3-1): Guarnieri – Ciafardini (9′ st Spinelli), Manzo, Acampora, Russo – De Cristofaro, Esposito (42′ st Barrasso) – Achik (9′ st Godano), Muscatiello, Loiodice (42′ st Nardella) – Malcore (36′ st Verde). All. Pazienza.

NARDÒ (4-2-3-1): Centonze (1′ st Mirarco) – Palazzo, De Giorgi, Mengoli (1′ st Dorini), Nicolao – Cancelli (13′ st Politi), Scialpi – Gallo (22′ st Caputo), Lezzi, Potenza (36′ st Leuzzi) – Granado. All. Danucci.

ARBITRO: Silvera di Valdarno.

—

AZ PICERNO-GRAVINA 4-1

RETI: 19′ pt Esposito (P), 25′ pt Messori (G), 36′ pt Iadaresta (P), 43′ pt Carnevale (P), 35′ st Oyewale (P)

AZ PICERNO (4-2-3-1): Giuliani (40′ st Siani) – Stasi (17′ st Togorà), Girasole, Dametto, Guerra – Dettori, Pitarresi – Esposito (17′ st Finizio), Carnevale (28′ st Oyewale), D’Angelo (31′ st Kosovan) – Iadaresta. All. Palo.

GRAVINA (3-5-2): Pagkratis – Nocerino, Chiavazzo, Gilli (2′ st Dentamaro) – Bisconti (16′ st Gjini), Messori (31′ st Pizzulli), Toksic, Agresta, Alfarano – Abayian, Gjonaj (16′ st Angelini). All. De Candia.

ARBITRO: Pezzopane di L’Aquila.

—

BITONTO-FASANO 5-4

RETI: 3′ pt Lopez T. (F), 13′ pt Dambros (F), 33′ pt e 4′ st Lattanzio (B), 9′ st Tedesco (B), 11′ st Melillo (F), 19′ st Gentile (F), 33′ st Palazzo (B), 51′ st Petta (B)

(0-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4)

BITONTO (4-2-4): De Lucia – Colella (38′ pt Nannola), Petta, Biason, Di Modugno – Capece (37′ pt Milani), Mariani (47′ st Passaro) – Tedesco (12′ st Taurino), Palazzo, Lattanzio, Triarico (20′ st Montinaro). All. Loseto.

FASANO (3-4-1-2): Suma – Camara, Lopez, De Miranda – Amoruso (37′ st Gille), Meduri, Bernardini, Dorval – Melillo (47′ st Urquiza) – Dambros (17′ st Gentile), Lopez T. (32′ st Dellino). All. Costantini.

ARBITRO: Bianchini di Terni.

—

BRINDISI-PORTICI 2-1

RETI: 4′ pt rig. Evacuo (B), 28′ pt Prisco (P), 43′ pt Dario (B)

BRINDISI (4-4-2): Pizzolato – Merito, Dario, Suhs, Boccadamo – Palumbo (42′ st Buglia), Bottari, Sibilla, Forbes – Calemme, Evacuo (34′ st Gori). All. Cazzarò.

PORTICI (4-3-3): Schaeper – Bisceglia, Nappo (1′ st Grieco), Schiavi (15′ st Bationo), Donnarumma – Kamana, Esposito (7′ st Guadagni), Scala – Illuminato (10′ st D’Acunto), prisco (15′ st Cassitto), Maione. All. Condemi.

ARBITRO: De Angeli di Milano.

—

FRANCAVILLA-F. ANDRIA 0-0

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello -Di Ronza, Pagano, Nicolao – Semeraro, Del Col (39′ st Tarantino), Galdean (33′ st Cabrera), Navas, Caponero (21′ st Petruccetti) – Nolè (44′ st De Marco), Leonetti. All. Lazic.

F. ANDRIA (3-4-1-2): Petrarca – Lacassia (29′ st Dipinto), Venturini, Paparusso – Pelliccia (21′ st Di Schiena), Monaco, Bolognese, Avantaggiato (37′ st Minacori) – Cerone (12′ pt Prinari) – Acosta (25′ st Figliolia), Mariano. All. Panarelli.

ARBITRO: Sicurello di Seregno.

—

LAVELLO-TARANTO 2-3

RETI: 17′ pt e 13′ st Dell’Orfanello (L), 33′ pt Corado (T), 43′ pt Rizzo G. (T), 38′ st Santarpia (T)

LAVELLO (4-3-3): Carretta – Corna (25′ st Brunetti), Vitofrancesco, Garcia, Dell’Orfanello – Giunta, Heffera, Longo – Marotta (40′ st El Ouazni), Burzio, Militano (25′ st Esposito). All. Zeman.

TARANTO (4-3-3): Ciezkowsky – Boccia, Silvestri, Rizzo G., Ferrara – Diaby (16′ st Santarpia), Marsili, Tissone – Rizzo N., Corado (13′ st Alfageme), Versienti (13′ st Guaita). All. Laterza.

ARBITRO: Ursini di Pescara.

—

MOLFETTA-TEAM ALTAMURA 2-2

RETI: 6′ pt Croce (TA), 24′ st Varriale (M), 35′ st Lo Russo (TA), 40′ st Triggiani (M)

MOLFETTA (3-4-3): Rollo – Forte, Di Bari, Diallo – Afri (10′ pt Cianciaruso), Rafetraniaina, lavopa (18′ st Triggiani), Arlison (40′ st Dubaz) – Strambelli, Lacarra, Varriale (41′ st Ventura). All. Bartoli.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Donini – Kanoute (18′ st Pantano), Lanzolla, Russo (15′ st Lo Russo) – Fedel (15′ st Lorenzo), Baradji (40′ st Lanzone), Lucchese, Logoluso, Casiello – Spano, Croce. All. Monticciolo.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino.

—

PUTEOLANA-CASARANO 0-1

RETI: 2′ st Favetta

PUTEOLANA (4-3-3): Riccio – Sardo (25′ st Marigliano), Armeno, Catinali (11′ st Festa), Basso – Riccio S., Delle Curti (11′ st Piccolo), Autieri – Ragosta (33′ st Celiento), Lauria, Romeo (33′ st Dublino). All. Iodice.

CASARANO (4-3-3): Guido – Pagliai, Lobjanidze, Argento (11′ st Atteo), Longhi – Figliomeni (37′ st Syku), Tascone (25′ st Negro), Bruno – Rodriguez (38′ st Ficara), Mincica, Favetta. All. Feola.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

—

SORRENTO-REAL AVERSA 3-3

RETI: 4′ pt Cassandro (RA), 13′ pt Liccardi (S), 15′ pt Cassata (S), 40′ pt Messina (RA), 37′ st Varchetta (RA), 47′ st Cacace (S)

SORRENTO (3-4-3): Orazzo – Mezavilla (44′ st La Monica), Cacace, Fusco (1′ st Gargiulo) – Somma, Langella, Camara (1′ st Vitale), Masullo – Cassata (1′ st Mancino), Liccardi (33′ st Giordano), Sandomenico. All. La Scala.

REAL AVERSA (4-4-2): Papa – Faiello, Cassandro, Varchetta, Della Corte (11′ st Negro) – Ndiaye (27′ st Guglielmo), Gallo, Ziello (39′ st D’Angelo), Massaro (37′ st Cardone) – messina (11′ st Mariani), Faella. All. De Stefano.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa.