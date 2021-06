BASKET B/m – Nardò parte col piede giusto: travolto Roseto in gara 1 finale playoff

Una prestazione sontuosa per la Frata Nardò Basket: trionfo in gara 1, condotta per quaranta minuti, raggiungendo il +25 già al termine del primo quarto di gioco. La seconda tappa della serie di finale playoff contro Roseto si giocherà domani sera, martedì 15 giugno, al Pala “Andrea Pasca” alle 20:30.

1° QUARTO – Uno scatenato Burini apre la gara con un 6-0 di parziale, interrotto dalla tripla di Lucarelli. Dip schiaccia, Coviello spara da tre, timeout coach Trullo. Lucarelli va ancora a segno dall’arco ma Burini è lesto a rispondere. Tre bombe di Petrucci e una di Stella, mentre Roseto non riesce a trovare la via per scardinare la difesa granata. Rubata e appoggio a canestro di Fontana sulla sirena, il Toro è straripante: 33-8 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Di Emidio si scalda e realizza due triple, dall’altra parte Nardò tiene botta con i colpi di Bartolozzi e Stella. All’uscita dalla sospensione ordinata da coach Battistini è ancora il Toro a spingere sul pedale del gas, mantenendo alto il livello della difesa e guadagnando diversi tiri liberi: 54-26 il risultato all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Coviello spara da tre per il +30, Petrucci s’infiamma e realizza due bombe che incendiano il Pala “Andrea Pasca”. Nikolic prova a mettersi in proprio, Pastore dall’arco converte il -27, Nardò sfrutta i tiri liberi guadagnati grazie al bonus rosetano per riportarsi a tre decine di vantaggio. Nuovo parziale granata con Bjelic, Fontana, Stella ed Enihe, stroncato dai due liberi di Sebastianelli: 80-43 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Trenta minuti magistrali consentono al Toro di gestire per l’intera durata dell’ultimo quarto. Coach Battistini fa rifiatare i protagonisti dell’incontro, regalando minuti importanti anche a Cepic, Jankovic e Cappelluti: 87-52 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro: Martedì 15 giugno al Pala “Andrea Pasca” contro Roseto in occasione di gara 2 della finale playoff di Serie B.

IL TABELLINO

FRATA NARDÒ-LIOFILCHEM ROSETO 87-52

(33-8 21-18, 26-17, 7-9)

NARDÒ: Dip 6, Coviello 12, Stella 12, Petrucci 17, Burini 15, Bartolozzi 2, Fontana 8, Enihe 11, Cepic 0, Jankovic 0, Bjelic 4, Cappelluti 0. Coach: Battistini.

ROSETO: Amoroso 6, Di Emidio 13, Serafini 4, Pastore 5, Nikolic 12, Sebastianelli 2, Palmucci 0, Lucarelli 8, Ruggiero 0, Cocciaretto 0, Pedicone 2. Coach: Trullo.

(foto: Burini a canestro – ph. Cecere)