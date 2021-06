TARANTO – Partita pazza a Venosa, ma alla fine il Lavello va al tappeto: ed è Serie C!

Dopo una partita pazza con mille colpi di scena, il Taranto passa a Venosa sul campo del Lavello, vincendo per 2-3 e festeggia il ritorno in Serie C.

LA CRONACA – La prima azione degna di nota è di marca ionica: al 6′ Versienti spara alto da pochi passi. Al 17′ Dell’Orfanello manda avanti i suoi: riceve palla in area e spedisce di destro sotto l’incrocio. I lucani vanno vicini al raddoppio: al 25′ Giunta da buona posizione calcia male. Un minuto più tardi lo stesso Giunta si presenta davanti a Ciezkowski, ma manda fuori. Il Taranto cresce e al 27′ va vicino al pareggio con un diagonale di Nicolas Rizzo. Al 33′ arriva la marcatura del pari: Corado deposita in rete di testa dopo un corner. Gli ionici ora spingono e sfiorano il vantaggio con un tiro cross di Versienti al 38′. Il Taranto mette il muso davanti dal 43′: sempre su calcio d’angolo arriva la zuccata vincente di Gianmarco Rizzo. La prima parte di contesa si conclude con gli ionici in avanti di una rete.

Nel secondo tempo i lucani trovano il pareggio: al 58′ Dell’Orfanello sfrutta un passaggio sbagliato della difesa ospite e deposita in porta il 2-2. A 66′ Burzio servito da Marotta spara alto. All’ 82′ il Taranto confeziona il nuovo sorpasso che vale la vittoria del campionato, grazie al colpo di testa letale di Santarpia.



Nei minuti finali il Lavello le prova tutte per raggiungere il nuovo pari, ma senza fortuna. Il Taranto è in Serie C dopo cinque minuti di recupero. I lucani, invece, mancano l’assalto ai playoff.

IL TABELLINO

Venosa, Stadio “Michele Lorusso”

domenica 13 giugno 2021, ore 16

Serie D/H 2020/21 – giornata 34

LAVELLO-TARANTO 2-3

RETI: 17′ e 58′ Dell’Orfanello (L), 33′ Corado (T), 43′ Rizzo G. (T), 82′ Santarpia (T)

LAVELLO (4-3-3): Caretta – Dell’Orfanello, Corna, Garcia, Vitofrancesco – Herrera, Longo, Giunta – Marotta (70′ Brunetti), Burzio, Militano (70′ Esposito). A disp.:. Franetovic, D’Italia, Migliorini, Barbara, Tuttisanti, El Ouazni, Del Grosso. All.: Karel Zeman.

TARANTO (4-3-3): Ciezkowski – Boccia, Rizzo G., Silvestri, Ferrara – Marsili, Diaby (61′ Santarpia), Tissone – Rizzo N.(70′ Diaz), Corado (58′ Alfageme), Versienti (58′ Guaita). A disp.: Sposito, Shehu, Gonzalez, Matute, Mastromonaco. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara (Laghezza-Zandonà).

NOTE: Ammoniti: Rizzo G (T), Santarpia (T), Burzio (L).

(foto: Pierobello)