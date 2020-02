SERIE D/H – Il Taranto firma l’impresa di giornata. Il Foggia si aggiudica il derby ma il Bitonto non si ferma: i tabellini della 22ª

Il Bitonto rifila una quaterna anche alla Nocerina e consolida il suo primato nel girone H di Serie D dopo la giornata numero 22 che vede il Foggia prevalere nel derby col Cerignola. L’impresa di giornata è del Taranto che ferma la corsa del Sorrento e si rilancia in classifica. Rallenta il Casarano, frenato sul pari a Nardò; pari anche per il Fasano e per il Brindisi.

I tabellini della quinta di ritorno:

GELBISON-FASANO 1-1

RETI: 14′ pt Corvino (F), 24′ st Tedesco (G)

GELBISON: Cefariello, onda (40 st Passaro), De Gregorio, Gori (11 st Orlando), Giordano (28 pt Simonetti), Mautone, Marin, Uliano, Tandara (28 st Maio), Tedesco, Caruso. All. Squillante.

FASANO: Suma, De Vitis, Rizzo, Gonzalez, Pedicone, Schena (28 st Titarelli), Ganci, Bernardini, Corvino (1 st Cochis), Forbes (30 st Cavaliere), Diaz. All. Laterza.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia.

NARDÒ-CASARANO 1-1

RETI: 18′ pt Mincica (C) 22′ st Mengoli (N)

NARDÒ: Milli, Frisenda, Centonze, Colonna (1′ st Natalucci), Trinchera, Stranieri, Cancelli (38′ st Trofo), Mengoli, Manfrellotti (37′ st Montaperto), Calemme, Camara. A disposizione: Mirarco, Montagnolo, Calabrese, Raia, Valzano, Angelini. Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

CASARANO: Iuliano, Girasole, Lobjanidze, Buffa, Mattera, Versienti (28′ st Palmisano), Tedone (28’st Occhiuto), Giacomarro (15′ st Feola), Foggia (39′ st Cianci), Mincica, Favetta. A disposizione: Al Tumi, Dall’Oglio, D’Aiello, Cappilli, Atteo. Allenatore: Leonardo Bitetto.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari (Dellasanta-Tricarico).

NOTE: Ammoniti: Mincica (C), Foggia (C), Giacomarro (C), Trinchera (N), Feola (C), Cianci (C). Recupero: / pt- 4′ st

GRUMENTUM-BRINDISI 1-1

RETI: 24′ pt Toure (B), 34′ pt Agresta (G)

GRUMENTUM: Doniini, Pellegrini, Carrieri, Dubaz, Mbengue, Catinali, Agresta, Cavaliere (22 st Cirelli), Lobosco (28 st Falco), De Luca, Esposito (41 pt Potenza). All. Finamore.

BRINDISI: Lacirignola, Capone, Fruci, Ianniciello, Boccadamo (1 st Merito), Pizzolla, Marino (36 st Zappacosta), D’Ancora, Escu, Tourè (46 st Cuomo), Ancora. All. Ciullo.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

BITONTO-NOCERINA 4-0

RETI: 25 pt Lattanzio, 32 pt e 25 st Patierno, 32 st Vacca

BITONTO: Figliola, Pierno (33 st Foufouè), Amelio, Marsili, Lomasto, Gianfreda, Piarulli (37 st Zaccaria), Biason (30 st Vacca), Patierno (35 st Merkaj), Lattanzio (39 st Bollino), Turitto. All. Taurino.

NOCERINA: Pizzella, D’Anna, Corcione, Monaco (23 st Cristaldi), Calvanese, Campanella, Martinelli, Carrotta, Dieme (37 st Mincione), Liurni, Sorgente (23 st Varriale). All. Esposito.

ARBITRO: Taricone di Perugia.

F. ANDRIA-FRANCAVILLA 1-0

RETI: 36 st Sambou

F. ANDRIA: Tarolli, Porcaro, Iannini, Yeboah (25 st Gulic), Nives (19 st Zingaro), Petruccelli (25 st Sambou), Palazzo (34 pt Montemurro), D’Orsi, Langone, Lanzolla (18 pt Klepo), Nannola. All. Favarin.

FRANCAVILLA: Caruso, Farinola (38 st Falzetta), Grieco, Petruccetti (28 st Benvenga), Quinto, Cabrera (26 st Grandis M.), Fanelli (26 st Flordelmundo), Mancino, Maione, Nolè (16 pt Puntoriere), Carella. All. Lazic.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.

FOGGIA-A. CERIGNOLA 2-1

RETI: 15 pt e 13 st Gerbaudo (F), 8 st Sansone (C)

FOGGIA: Di Stasio, Carboni, Viscomi, Di Jenno, Di Masi (25 st Campagna), Gerbaudo, Gentile, Russo F. (35 st Allegretti), Kourfalidis, Tortori (11 st Cipolletta), El Ouazni. All. Carafa.

A. CERIGNOLA: Cappa, Russo L., Rosania (31 st Di Cecco), Longhi, Tancredi, De Cristofaro, Coletti, Sansone (49 st Caiazza), Longo (1 st Martiniello), Loiodice (18 st Marotta), Rodriguez. All. Feola.

ARBITRO: Crezzini di Siena.

T. ALTAMURA-GRAVINA 1-1

RETI: 21 pt Casiello (A), 19 st Mbida (G)

T. ALTAMURA: Guido, Romanelli (37 st Scarimbolo), Casiello, Fontana (37 st Salatino), Pollidori (23 st Gambuzza), Russo, Santangelo, Cela (21 st Lucchese), Croce, Guadalupi, Siclari (42 st Dammacco). All. Monticciolo.

GRAVINA: Vicino (1 st La Rosa), Dentamaro, Di Modugno, Silletti, Mbida (46 st Notaristefano), Gogovski, Bozzi (10 st Chiaradia), Coulibaly (1 st Alvarez), Santoro, Ficara, Correnti (32 st Bottari). all. Cimino.

ARBITRO: Villa di Rimini.

GLADIATOR-AGROPOLI 1-1

RETI: 45 pt Di Pietro (G), 37 st Doto (A)

GLADIATOR: Fusco, Landolfo, Pantano, Vitiello, Ioio, Sall, Di Finizio, Ziello (18 st Capone), Del Sorbo, Di Paola (28 st Rekik), Di Pietro (6 st Marzano). All. Borrelli.

AGROPOLI: Sanchez, Garofalo, Matrone, Numerato, Tozzi, Guida, Carraffiello, Cozzolino, Solazzo, Doto, Orefice. All. Procopio.

ARBITRO: Campobasso di Formia.

NOTE: espulsi Landolfo (G) e Capone (G).

SORRENTO-TARANTO 0-2

RETI: 57’ Marino, 70’ Matute

SORRENTO (4-3-3): Scarano, Cesarano, Masullo, La Monica (86’ Costantino), Cacace, Fusco, Vitale (79’ Vodopivec), De Rosa (79’ Gargiulo), Alvino (75’ Cassata), Herrera, Bonanno (62’ Figliolia). A disposizione: Semertzidis, D’Alterio, Esposito, Pasqualino. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

TARANTO (3-4-1-2): Sposito, Marino (67’ Avantaggiato), Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Allegrini, Guaita, Cuccurullo (63’ Pelliccia), Genchi (86’ Masi), Van Ransbeeck (46’ Olcese), Actis Goretta (62’ Matute). A disposizione: Carriero, Petrucci, Luka, Giammaruco. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Leonardo Tesi di Lucca (Minafra-D’Ascanio).

NOTE: Ammoniti: Herrera (S), Cuccurullo (T), Guaita (T), Vitale (S), Allegrini (T), La Monica (S), De Rosa (S), Marino (T), Cacace (S), Masullo (S)

