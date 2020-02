NARDÒ-CASARANO – Mincica-Mengoli, il derby salentino finisce senza vinti né vincitori

Termina con il punteggio di 1-1 il tanto atteso derby tutto salentino della ventiduesima giornata del girone H di Serie D, che vedeva i padroni di casa del Nardò ospitare il Casarano di mister Bitetto. Un pareggio tutto sommato giusto, che al netto della classifica fa più comodo probabilmente alla formazione granata.

Il primo quarto d’ora di gioco vede una vera e propria fase di studio da parte di entrambe le formazioni, con nessuna occasione degna di nota. Al 16′ arriva il primo sussulto ed è di marca granata, con Camara che ci prova con una conclusione dal limite che termina però alta. Un minuto più tardi è Iuliano, all’esordio stagionale, a rispondere con un grande intervento sul bolide da fuori di Mengoli. Dopo due buone sortite targate Nardò, alla prima occasione il Casarano mette la freccia. Minuto 18, splendido assist di Tedone che dalla destra pesca Mincica, l’attaccante rossazzuro scatta sul filo del fuorigioco freddando Milli con una conclusione chirurgica.

Il gol di Mincica galvanizza gli ospiti, che alla metà della prima frazione vanno vicinissimi al raddoppio con Mattera, che, liberato da uno schema su calcio di punizione, spaventa il popolo granata con un destro radente che termina la sua corsa a qualche centimetro dal palo, con Milli impietrito. Al 36′ sono ancora le serpi a provarci con Giacomarro, abile a raccogliere una corta respinta della difesa di casa, senza però riuscire a trovare la porta da buona posizione. É questa l’ultima occasione degna di nota dei primi quarantacinque minuti.

La seconda frazione, inizia sulla falsa riga della prima, con i padroni di casa che sembrano avere un piglio migliore senza però creare grandi pericoli alla retroguardia del Casarano. Alla prima vera occasione del secondo tempo il Nardò trova il gol del pareggio. Minuto 22, punizione dalla trequarti sinistra battuta da Calemme, Manfrellotti sale più in alto di tutti e con una splendida torsione di testa colpisce in pieno la traversa, sulla respinta Mengoli è il più lesto di tutti e con una comoda ribattuta mette in rete il punto dell’1-1. Subito il gol del pareggio il Casarano prova subito a rispondere, ma il tentativo in acrobazia di Mincica al 27′ termina alto. A due minuti dal termine sugli sviluppi di un corner battuto da Palmisano, Buffa ci prova con una conclusione di controbalzo senza però centrare lo specchio della porta. Dopo quattro minuti di recupero, il signor Vergaro di Bari decreta la fine delle ostilità, consegnando alle statistiche il decimo risultato utile consecutivo del Nardò, mentre il Casarano con questo pareggio vede allontanarsi la zona playoff. Domenica prossima: Casarano-Grumentum, Cerignola-Nardò.

IL TABELLINO

Nardò, stadio Giovanni Paolo II

domenica 2 febbraio 2020, ore 15

Serie D Girone H, 2019-20, giornata 22

NARDÒ-CASARANO 1-1

RETI: 18′ pt Mincica (C) 22′ st Mengoli (N)

NARDÒ: Milli, Frisenda, Centonze, Colonna (1′ st Natalucci), Trinchera, Stranieri, Cancelli (38′ st Trofo), Mengoli, Manfrellotti (37′ st Montaperto), Calemme, Camara. A disposizione: Mirarco, Montagnolo, Calabrese, Raia, Valzano, Angelini. Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

CASARANO: Iuliano, Girasole, Lobjanidze, Buffa, Mattera, Versienti (28′ st Palmisano), Tedone (28’st Occhiuto), Giacomarro (15′ st Feola), Foggia (39′ st Cianci), Mincica, Favetta. A disposizione: Al Tumi, Dall’Oglio, D’Aiello, Cappilli, Atteo. Allenatore: Leonardo Bitetto.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari (Dellasanta-Tricarico).

NOTE: Ammoniti: Mincica (C), Foggia (C), Giacomarro (C), Trinchera (N), Feola (C), Cianci (C). Recupero: / pt- 4′ st

