GALLIPOLI – Che beffa! Lorusso riacciuffa i giallorossi in pieno recupero, con l’Unione Calcio Bisceglie finisce in parità

Sono ancora i minuti di recupero a togliere punti al Gallipoli di mister Andrea Salvadore. I giallorossi, contro l’Unione Calcio Bisceglie, collezionano il sesto risultato utile consecutivo, rimanendo però con un po’ di amaro in bocca, per aver visto sfumare il successo proprio ad una manciata di secondi dal triplice fischio.

Il primo sussulto del match è di marca biscegliese, con Musa che al 6’ ci prova con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Zinetti, Bacca para in due tempi. Quattro minuti più tardi Compierchio si mette in proprio, ma la sua conclusione è centrale e non spaventa Bacca. I padroni di casa rispondono al 21’ con capitan Portaccio che, pescato in area da Porcino, incorna da buona posizione, non inquadrando lo specchio della porta. Proprio sulla sirena il Gallipoli passa. Minuto 43, bello spunto del solito Andrea Portaccio, che si presenta solo davanti a Di Bari, battendolo con un preciso diagonale che non lascia scampo all’estremo difensore ospite.

Dagli spogliatoi esce un Bisceglie ferito e voglioso di riacciuffare il pareggio. Al 12′ Compierchio pesca Musa nel cuore dell’area di rigore, con il colpo di testa del numero 9 finisce al lato di un soffio. Cinque minuti più tardi Zinetti serve Cicerello che ci prova con una conclusione a giro, fuori nuovamente di pochi centimetri.

Come avvenuto nel primo tempo, ancora una volta allo scadere arriva un episodio chiave, che questa volta però è di marca ospite. Corre il quarto minuto di recupero quando Romanazzo pennella un preciso traversone, la difesa giallorossa non è perfetta e Lorusso di testa anticipa tutti senza lasciare scampo all’incolpevole Bacca.

Un punto tutto sommato giusto per quanto visto in campo, con il Gallipoli che muove ancora la classifica, in attesa della sfida di domenica prossima contro l’Orta Nova.

IL TABELLINO

Gallipoli, Stadio “Antonio Bianco”

domenica 2 febbraio 2020, ore 15

Eccellenza Pugliese 2019-20 giornata – 21

GALLIPOLI-UC BISCEGLIE 1-1

RETI: 43’ pt A. Portaccio (G), 49′ st Lorusso (U)

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, Marulli, Calabuig, Carrozzo, Stifani (13’ st Carrino), Alemanni, Porcino, Cortese (13’ st Marti), Tardini (42’ st Annis), A. Portaccio. A disposizione: Baglivo, De Leo, De Iudicibus, Moretti, Benvenga, D. Portaccio. Allenatore: Salvadore.

U.C. BISCEGLIE: Di Bari, Zinetti, Losacco, Cordisco, Bufi, Palumbo, Papagni (34’ st Sannicandro), Andriano (20’ st Guerra), Musa, Compierchio (28’ st Lorusso), Cicerello. A disposizione: Lullo, Maselli, Sgarra, Romanazzo, Binetti, Preziosa. Allenatore: Di Simone.

ARBITRO: Sciolti di Lecce (Turco-Cantatore).

NOTE: Spettatori: 100. Angoli 3 a 0 per il Gallipoli. Ammoniti: Carrozzo, Alemanni, Andriano, Zinetti, Guerra. Recupero: 0’ pt e 5’ st.

