DEGHI – Domenica da dimenticare a San Severo, l’Alto Tavoliere ne fa tre

Bruttissimo stop per la Deghi in quel di San Severo, battuta per 3-1 dall’Alto Tavoliere. La gara si sblocca al 18′, quando Isceri respinge un calcio di rigore di C. Morra ma Dinielli è più veloce di tutti e ribadisce in rete per il vantaggio locale. Gli orange rimangono in dieci al minuto 22 per l’espulsione di Muci, per fallo di reazione, ma trovano il pari su rigore, grazie ad una precisa trasformazione di Di Silvestro. La gioia ospite, però, dura poco: al minuto 41 Partipilo, sempre su rigore, ristabilisce le distanze a favore dei foggiani.

Nella ripresa la Deghi prova a reagire come può, ma il San Severo sfrutta l’uomo in più e infila la terza rete con Kone alla mezzora.

Una sconfitta da cancellare al più presto per i ragazzi di Giuliatto che, domenica prossima, ospiteranno il Barletta 1922 a San Pietro in Lama, in un match da non fallire assolutamente.

IL TABELLINO

ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO-DEGHI 3-1

RETI: 18′ pt Dinielli (SS), 39′ pt rig. Di Silvestro (D), 41′ pt rig. Partipilo (SS), 28′ st Kone (SS)

AT SAN SEVERO: Domingo, Burdo, D’Angelo, Partipilo, Galullo, Dinielli, Rubino, Dell’Aquila (47 st Santos), Morra C. (31 st Mastrodonato), Fantasia L. (14 st Kone), Morra A. (25 st Villani). All. Cavallo.

DEGHI: Isceri, Coronese (35 st Botrugno), Muci, Paolillo (7 st Dan Almajiri), Salto, Greco, Romano (35 st Stefanizzi), Di Silvestro, Campioto, Miccoli (41 st Rizzo), Libertini (37 pt Deffo). All. Giuliatto.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

NOTE: al 18′ pt Isceri respinge un rigore di Morra C; espulso Muci al 22′ pt.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA