UGENTO-MARTINA – La decide Regner, i giallorossi ritornano a vincere al “Comunale” dopo tre mesi

Dopo tre mesi, ritorna a vincere sul terreno amico l’Ugento che batte di misura un ostico Martina e si regala l’ottava vittoria in campionato, quarto risultato utile consecutivo

La squadra di Mimmo Oliva si rilancia a 31 punti, confermando il quarto posto in classifica. Un bottino che, a nove giornate dalla fine, lascia intravedere il traguardo stagionale della salvezza ormai a portata di mano.

Il Martina, che è un cantiere aperto, si presenta nel Salento con la struttura base della Juniores rinforzata con i senior Lizzano, Gallù, Anglani, Faccini, Fumarola e Lisi in campo dal primo minuto.

Il primo tempo non offre grandi emozioni. La squadra di casa comincia a intrecciare la solita rete di passaggi stretti e veloci, senza, però, trovare le imbucate giuste ai sedici metri, giacché gli ospiti si chiudono abbastanza bene e provano ad offendere sfruttando le ripartenze. Su una di queste, la difesa giallorossa rischia qualcosa, ma riesce, comunque, a salvarsi. Poche le azioni degne di nota: attorno alla mezzora, Sciacca mette in mezzo un traversone insidioso sul quale Magagnino non riesce a trovare il tempo per la botta a colpo sicuro. Poco dopo ci prova Maiolo con un tiro debole, ben neutralizzato da Lizzano. L’ultimo squillo della prima frazione è ancora di marca ugentina: veloce contropiede orchestrato dai giallorossi, palla a Martinez che, però, si perde sul più bello e l’occasione sfuma.

Dopo il riposo, la partita cambia volto. L’Ugento aumenta i giri del motore e il Martina comincia a cedere un po’ sul piano fisico. L’ingresso di Castrì, in particolare, dà la scossa ai giallorossi che si rendono sempre più minacciosi verso la porta di Lizzano. Che, alla fine, capitola. Scorre la mezzora quando Regner scappa via sulla destra, salta un uomo, chiede e ottiene un triangolo con Magagnino, entra in area, evita un altro difensore e spedisce nel sacco. Ugento in vantaggio con la quinta rete stagionale del suo attaccante, terza nelle ultime tre partite. Il Martina è sulle gambe e si complica la vita da solo, quando, al 32’, rimane in dieci uomini per il doppio cartellino giallo mostrato a Lisi dal signor Losapio di Molfetta. È l’evento che chiude, sostanzialmente, la contesa, giacché la squadra di Oliva controlla il gioco senza mai soffrire, facendo scorrere il tempo sul cronometro e provando, di tanto in tanto, a cercare anche il gol del raddoppio. Ci riesce con Pardo, proprio allo scadere, ma l’arbitro annulla perché il pallone, nella sua corsa, era uscito dal campo. Anche Castrì e Mosca, in zona Cesarini, falliscono il punto del raddoppio ma poco male per l’Ugento. Per il Martina è la quarta sconfitta di fila, ma il peggio sembra essere passato. Domenica prossima l’Ugento è atteso dal San Marco mentre i biancazzurri di Antonio Caroli ospiteranno al “Tursi” la vice capolista Corato.

IL TABELLINO

UGENTO-MARTINA 1-0

RETI: 30′ st Regner

UGENTO: Esposito, Martinez, Iannone, Maiolo, Alessandrì (24′ st Castrì), Signore, Magagnino, Sansò, Sciacca (41′ st Mosca), Regner (39′ st Solidoro), Pardo (47′ st Dieme). All.: Oliva.

MARTINA: Lizzano, Semeraro, Gallù, Solito, Anglani, Labellarte, Faccini (33′ st Brescia), Fumarola, Serio (23′ st Bianchi), Lisi, Nigri (18′ st Guarino). All.: Caroli A.



ARBITRO: Losapio di Molfetta.



NOTE: ammoniti Maiolo, Sciacca, Solidoro; espulso al 32′ st Lisi per doppia ammonizione.

