OTRANTO – Caroppo super, Schirinzi cecchino: ma non basta. Il Barletta rimonta in extremis

Tanta amarezza per l’Otranto, ripreso e rimontato a Barletta da una rete di Milella e da una magia di Pignataro. Per i salentini era stato Schirinzi, in avvio di ripresa, a sbloccare la parità. Super Caroppo nella prima parte del primo tempo, abile a neutralizzare un calcio di rigore a Caputo. Nella ripresa, ospiti in dieci per l’espulsione di Mariano. Il Barletta ne approfitta per raddrizzare una gara che lo stava vedendo soccombere, con una rovesciata di Pignataro in zona Cesarini.

Domenica prossima l’Otranto se la vedrà con il Vieste in un match contro una diretta concorrente per la salvezza.

IL TABELLINO

BARLETTA 1922-OTRANTO 2-1

RETI: 3′ st Schirinzi rig. (O), 7′ st Milella (B), 45′ st Pignataro (B)

BARLETTA 1922: Capossele, Fanelli, Zingrillo, Diomande, Bruno, Bonasia, Gasbarre (15 st Dimonte), Milella, Procida (14 st Pignataro, 49 st Pizzulli), Camporeale (29 st Salamina), Caputo. All. Tangorra.

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Vergari (44 pt Mangione), Diarra, Nacci, Bolognese, Calò, Mariano, Palazzo (13 st Cisternino), Villani (17 st Schiavone), Plevi. All. Bruno (squal.).

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

NOTE: al 13′ Caroppo para un rigore a Caputo; al 15′ st espulso Mariano per doppia ammonizione.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA