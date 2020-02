ECCELLENZA – La Vigor Trani molla: Molfetta e Corato scappano via. I tabellini della 21ª giornata

Molfetta e Corato sembrano ormai le due candidate alla vittoria finale. Il Trani cade in casa per mano dell’Audace e vede scappare via il duo di testa. Ottima posizione dell’Ugento, in piena zona playoff insieme allo stesso Audace Barletta e al Barletta 1922. In coda brutto colpo per la Deghi che, comunque, rimane terzultima.

I tabellini della 21esima giornata

MOLFETTA-SAN MARCO 4-1

RETI: 23 pt Scialpi (M), 37 pt Morra (M), 27 st Lavvopa (M), 34 st Ventura (M), 46 st Ricci (SM)

MOLFETTA: Tucci, Pinto, Monteduro (Schirone), Cianciaruso (Sidella), Anaclerio, Lorusso, Lavopa (Vitale), Barrasso, Morra, Scialpi (Conteh), Ventura (Triggiani). All. Bartoli.

SAN MARCO: Catanzaro, Augelli, Viola, Nardelli (Iannacone), Ciano (Montemitro), De Cesare, Bevilacqua (Perrone), Menicozzo, Salerno, Quaresimale (Molenda), Quitadamo (Ricci). All. Iannacone.

ARBITRO: Salomone di Bari.

CORATO-ORTA NOVA 3-1

RETI: 8 pt Vitale (ON), 3 st rig., 29 st e 46 st Di Rito (C)

CORATO: Addario, Zangla, Matere, Vicedomini, Vergori (10 pt Camasta), Di Bari, Quarta (43 st D’Arcante), Ngom (25 st Petitti), Di Rito, Leonetti (12 st Falconieri), Touray (25 st Caputo). All. Pizzulli.

ORTA NOVA: Micale, D’Aries, Della Pace, Russo, Monopoli, Mascia, Monopoli (40 st Pelosi), Dell’Oglio (16 st Lamatrice), Vitale (25 st Foschino), Ragno (47 st Curci), Tusiano. All. Carbone.

ARBITRO: Spera di Barletta.

NOTE: al 30′ pt Vicedomini (C) calcia alto un rigore; al 3′ st espulso Mascia (ON) per doppia ammonizione.

VIGOR TRANI-A. BARLETTA 0-1

RETI: 7 st Di Federico

VIGOR TRANI: Pellegrino, Colella (19 st Dell?Era), Muciaccia, Dentamaro, Bartoli, Campanella, Ceglie, Fanelli (11 st Strambelli, 29 st Picci, 38 st Moretti), Diarrassouba, Negro, Stancarone (11 st Caruso). All. Sisto.

A. BARLETTA: Dicandia, Ngracanj, Rizzi, Losappio, Ciardi, Pensa, Di Meo, Guacci (47 st D’Onofrio), Albrizio (52 st Musti), Lomuscio (41 st Cormio), Di Federico (34 st Di Noia). All. Iannone.

ARBITRO: Vittoria di Taranto.

NOTE: espulso al 44′ pt Campanella (VT) per gioco violento.

ATL. VIESTE-F. ALTAMURA 4-4

RETI: 3′ pt Pipoli (V), 11 pt Raiola (V), 21 pt Fumai (A), 23 pt Ciriolo (A), 30 pt De Vita (V), 3 st Caruso (V), 23 st Portoghese (A), 40 st Loiudice (A)

ATL. VIESTE: Equestre (39 st Romano), Prieto, Lucatelli, Raiola, Pipoli, Caruso, De Vita, Soria (29 st Ricucci), Andrada (39 st Tantimonaco), Colella 41 st Vulcano), Albano. All. Bonetti.

F. ALTAMURA: Sante, Loiudice, Greco, Lenoci, Di Cosmo, Ardino (8 st Ricco), Daugenti (13 st De Santis), Cannito, Ciriolo (46 st De Gigoio), Abrescia (20 st Portoghese), Fumai. All. Marulli.

ARBITRO: Bouabid di Parma.

BARLETTA 1922-OTRANTO 2-1

RETI: 3′ st Schirinzi rig. (O), 7′ st Milella (B), 45′ st Pignataro (B)

BARLETTA 1922: Capossele, Fanelli, Zingrillo, Diomande, Bruno, Bonasia, Gasbarre (15 st Dimonte), Milella, Procida (14 st Pignataro, 49 st Pizzulli), Camporeale (29 st Salamina), Caputo. All. Tangorra.

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Vergari (44 pt Mangione), Diarra, Nacci, Bolognese, Calò, Mariano, Palazzo (13 st Cisternino), Villani (17 st Schiavone), Plevi. All. Bruno (squal.).

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

NOTE: al 13′ Caroppo para un rigore a Caputo; al 15′ st espulso Mariano per doppia ammonizione.

UGENTO-MARTINA 1-0

RETI: 30′ st Regner

UGENTO: Esposito, Martinez, Iannone, Maiolo, Alessandrì (24′ st Castrì), Signore, Magagnino, Sansò, Sciacca (41′ st Mosca), Regner (39′ st Solidoro), Pardo (47′ st Dieme). All.: Oliva.

MARTINA: Lizzano, Semeraro, Gallù, Solito, Anglani, Labellarte, Faccini (33′ st Brescia), Fumarola, Serio (23′ st Bianchi), Lisi, Nigri (18′ st Guarino). All.: Caroli A.



ARBITRO: Losapio di Molfetta.



NOTE: ammoniti Maiolo, Sciacca, Solidoro; espulso al 32′ st Lisi per doppia ammonizione.

ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO-DEGHI 3-1

RETI: 18′ pt Dinielli (SS), 39′ pt rig. Di Silvestro (D), 41′ pt rig. Partipilo (SS), 28′ st Kone (SS)

AT SAN SEVERO: Domingo, Burdo, D’Angelo, Partipilo, Galullo, Dinielli, Rubino, Dell’Aquila (47 st Santos), Morra C. (31 st Mastrodonato), Fantasia L. (14 st Kone), Morra A. (25 st Villani). All. Cavallo.

DEGHI: Isceri, Coronese (35 st Botrugno), Muci, Paolillo (7 st Dan Almajiri), Salto, Greco, Romano (35 st Stefanizzi), Di Silvestro, Campioto, Miccoli (41 st Rizzo), Libertini (37 pt Deffo). All. Giuliatto.

ARBITRO: Doronzo di Barletta.

NOTE: al 18′ pt Isceri respinge un rigore di Morra C; espulso Muci al 22′ pt.

GALLIPOLI-UC BISCEGLIE 1-1

RETI: 43’ pt A. Portaccio (G), 49′ st Lorusso (U)

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, Marulli, Calabuig, Carrozzo, Stifani (13’ st Carrino), Alemanni, Porcino, Cortese (13’ st Marti), Tardini (42’ st Annis), A. Portaccio. A disposizione: Baglivo, De Leo, De Iudicibus, Moretti, Benvenga, D. Portaccio. Allenatore: Salvadore.

U.C. BISCEGLIE: Di Bari, Zinetti, Losacco, Cordisco, Bufi, Palumbo, Papagni (34’ st Sannicandro), Andriano (20’ st Guerra), Musa, Compierchio (28’ st Lorusso), Cicerello. A disposizione: Lullo, Maselli, Sgarra, Romanazzo, Binetti, Preziosa. Allenatore: Di Simone.

ARBITRO: Sciolti di Lecce (Turco-Cantatore).

NOTE: Spettatori: 100. Angoli 3 a 0 per il Gallipoli. Ammoniti: Carrozzo, Alemanni, Andriano, Zinetti,