VIRTUS FRANCAVILLA – Il Bari è ingiocabile, al “San Nicola” arriva l’ottavo stop stagionale: risultati e classifica dopo la 24ª

Foto: la squadra scesa in campo a Bari (@G. Di Campi)

Niente da fare per la Virtus Francavilla al San Nicola, superata nettamente dal Bari per 2-0. Di Antenucci, su rigore, e di Ciofani, le reti che hanno consentito ai biancorossi di inanellare la quattordicesima vittoria stagionale, al cospetto della compagine biancazzurra che poco ha potuto dinanzi ad una delle favorite per la vittoria finale del campionato.

Per la Virtus, si tratta dell’ottavo stop in campionato. Domenica prossima, al “Giovanni Paolo II”, l’avversario di turno sarà l’Avellino.

IL TABELLINO

BARI-VIRTUS FRANCAVILLA 2-0

RETI: 26′ rig. Antenucci, 51′ Ciofani

BARI: Frattali, Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa (75′ Corsinelli), Maita, Schiavone, Scavone (78′ Folorunsho), Laribi (75′ Terrani), Simeri (78′ D’Ursi), Antenucci (87′ Costantino). All. Vivarini.

VIRTUS FRANCAVILLA: Poluzzi, Delvino, Marino, Caporale, Albertini, Risolo (46′ Nunzella), Zenuni, Di Cosmo, Sperandeo (46′ Gallo), Marozzi (82′ Ekuban), Vazquez (90′ Castorani). All. Trocini.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

NOTE: espluso Trocini al 68′ per proteste.

RISULTATI (giornata 24): Bari-Virtus Francavilla 2-0, Bisceglie-Avellino 1-1, Casertana-Picerno 1-1, Catania-Monopoli 0-2, Catanzaro-Viterbese 4-0, Paganese-Cavese 0-0, Potenza-Rieti 1-1, Teramo-Rende 3-0, Ternana-Sicula Leonzio 0-0, Vibonese-Reggina 0-1.

CLASSIFICA: Reggina 56 – Bari 50 – Ternana 48 – Monopoli 47 – Potenza 45 – Catanzaro 38 – Teramo 37 – Catania 33 – Viterbese e Cavese 32 – Paganese e Virtus Francavilla 30 – Casertana, Avellino 29 – Vibonese 28 – Picerno 25 – Bisceglie 18 – Rende 15 – Sicula L. 13 – Rieti 12.

PROSSIMO TURNO (9 feb.): Rieti-Catanzaro, Casertana-Bisceglie, PicernoVibonese, Rende-Paganese, Sicula L.-Potenza, Cavese-Catania, Monopoli-Bari, Virtus Francavilla-Avellino (dom. h 17.30), Viterbese-teramo, Reggina-Ternana.