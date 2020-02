LECCE – Liverani si gode il primo successo casalingo: “Finalmente, è stata la giornata perfetta!”

LE PAGELLE DI LECCE-TORINO Vigorito voto 6,5: vive larghi tratti della serata da spettatore non pagante. Il Torino si affaccia poco dalle sue parti e quando lo fa non riesce quasi mai ad inquadrare lo specchio della porta. Attento sulla conclusione di Edera a metà ripresa, bravissimo nel finale a sbattere la porta in faccia…