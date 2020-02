TARANTO – Marino e Matute pongono fine alla super-striscia positiva del Sorrento

(di Cosimo LENTI) – Il Taranto conquista i tre punti in quel di Sorrento, grazie alle reti di Marino e Matute. Gli uomini di Panarelli ottengono la loro seconda vittoria di fila e fermano i rossoneri, che non perdevano da ben diciotto turni.

LA CRONACA – La prima fase di gioco è di studio, ma ci pensa il Taranto a rompere le righe, infatti al 9’ viene annullato un gol ai rossoblù: Marino crossa per Genchi, che mette in rete, dopo aver stoppato il pallone, secondo l’arbitro, con l’aiuto del braccio. Si fanno avanti i padroni di casa: al 26’ Alvino si coordina bene e colpisce al volo la sfera, la quale si spegne di poco sul fondo. I costieri costruiscono la palla gol più importante della prima frazione di gioco: al 35’ Bonanno non riesce a mettere dentro, dopo una spizzicata su calcio d’angolo, il calciatore rossonero manda sul palo il pallone. Risponde il Taranto nell’unico minuto di recupero del primo tempo, Actis Goretta fa sponda per Genchi, ma Scarano è prodigioso nell’intervento e para in due tempi. La prima parte di match si conclude a reti bianche.

La seconda frazione di gioco parte con i padroni di casa in avanti, al 47’ ci prova Herrera su punizione, Sposito manda in angolo. Sono ancora i campani ad arrivare al tiro, questa volta ci prova La Monica al 54’, l’estremo difensore rossoblù è ancora attento e manda in corner. Il Taranto però è cinico e al 57’ trova il gol: Guaita se ne va dall’out di destra, mette in mezzo per Marino che di destro mette in rete, per l’uno a zero in favore dei rossoblù. Gli ionici amministrano bene il vantaggio e al 70’ trovano il raddoppio: Avantaggiato serve in area Olcese, il quale protegge bene il pallone e lo scarica per Matute, che con un bolide trafigge Scarano per il raddoppio degli uomini di Panarelli. Il Taranto non rischia più nulla e sfiora anche il tris, infatti è Guaita a colpire il palo, dopo una conclusione a giro di sinistro al 94’. La contesa termina dopo sei minuti di recupero. Il Sorrento perde la sua imbattibilità che durava da ben diciotto partite, domenica per gli uomini di Panarelli ci sarà il derby con il Foggia.

IL TABELLINO

Sorrento, Stadio Italia

domenica 2 febbraio 2020, ore 14:30

Serie D girone H 19/20 – giornata 22

SORRENTO-TARANTO 0-2

RETI: 57’ Marino, 70’ Matute

SORRENTO (4-3-3): Scarano, Cesarano, Masullo, La Monica (86’ Costantino), Cacace, Fusco, Vitale (79’ Vodopivec), De Rosa (79’ Gargiulo), Alvino (75’ Cassata), Herrera, Bonanno (62’Figliolia). A disposizione: Semertzidis, D’Alterio, Esposito, Pasqualino. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

TARANTO (3-4-1-2): Sposito, Marino (67’ Avantaggiato), Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Allegrini, Guaita, Cuccurullo (63’ Pelliccia), Genchi (86’ Masi), Van Ransbeeck (46’ Olcese), Actis Goretta (62’ Matute). A disposizione: Carriero, Petrucci, Luka, Giammaruco. Allenatore: Luigi Panarelli. (3-4-1-2): Sposito, Marino (67’ Avantaggiato), Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Allegrini, Guaita, Cuccurullo (63’ Pelliccia), Genchi (86’ Masi), Van Ransbeeck (46’ Olcese), Actis Goretta (62’ Matute).: Carriero, Petrucci, Luka, Giammaruco.: Luigi Panarelli. ARBITRO: Leonardo Tesi di Lucca (Minafra-D’Ascanio).