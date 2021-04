SERIE D/H – Taranto batte, le inseguitrici rispondono tutte: i tabellini della 26ª giornata

Anche la 26esima giornata del girone H di Serie D la si può definire come pro-Taranto. La capolista, col minimo scarto, batte un orgoglioso Nardò e tiene a bada la rincorsa delle avversarie, Casarano in primis. Le Serpi soffrono ma passano di misura a Francavilla in Sinni e, comunque, tengono il passo. Idem il Lavello, a cui basta un gol di Liurni a battere un Brindisi sempre più in caduta libera. Tanti gol tra Portici e Picerno; di misura il successo della Fidelis Andria sul Fasano (che protesta per il rigore assegnato ai padroni di casa). bene anche l’Altamura (potenziale seconda in classifica) che batte il Gravina, fanalino di coda. Tre reti del Cerignola alla Puteolana. Doppio Lattanzio regala tre punti al Bitonto.

I tabellini della 26esima:

PORTICI-AZ PICERNO 3-4

RETI: 9′ pt Donnarumma (POR), 12′ pt Konè (PIC), 22′ pt Kosovan (PIC), 27′ pt Iadaresta (PIC), 43′ pt e 1′ st Elefante (POR), 42′ st rig. Esposito (PIC)

PORTICI (4-3-3): Cappa – Vitiello, Arpino, Bisceglia, Donnarumma (31′ st Schiavi) – Grieco (40′ st D’Acunto), Nappo (45′ st Onda), Nacci (16′ st Meola) – Conte (38′ pt Prisco), Elefante, Scala. All. Mattiacci.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Giuliani – Stasi (35′ st Togora), Allegretto, Dametto, Guerra – Dettori, D’Angelo (29′ st Finizio) – Kosovan, Esposito (43′ st Girasole), Konè (21′ st Santarcangelo) – Iadaresta. All. Palo.

ARBITRO: Bianchini di Terni.

NOTE: espulso Donnarumma (POR) al 35′ st dalla panchina.

LAVELLO-BRINDISI 1-0

RETI: 9′ st Liurni

LAVELLO (4-3-3): Carretta – Vitoframncesco, Garcia, Zullo (16′ st Brunetti), Dell’Orfanello (20′ st Corna) – Giunta (30′ st Tuttisanti), Migliorini, Herrera – Liurni, El Ouazni (1′ st Marotta), Militano (41′ st Del Grosso). A disp. Franetovic, D’Italia, Barbara, Esposito. All. Zeman.

BRINDISI (4-2-3-1): Pizzolato – Nives (30′ st Dario), Panebianco, Sicignano (22′ st Merito), Suhs – Rotulo, Botta – Palumbo (32′ st Maglie), Calemme (23′ st Iaia), Forbes – Ballestracci (16′ st Evacuo). A disp. Lacirignola, Monteleone, Gori, Buglia. All. Musa (De Luca squalificato).

ARBITRO: Petrov di Roma.

NOTE: Ammoniti Dell’Orfanello, Garcia (L), Nives, Evacuo, Suhs (B). Espulsi: al 51′ st all. Musa (B) per proteste.

FRANCAVILLA-CASARANO 0-1

RETI: 33′ st Mincica

FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello – Nicolao, Cabrera (38′ st Nolè), Pagano – Tarantino (11′ st Navas), Petruccetti, Galdean (42′ st De Marco), Semeraro, Notaristefano (11′ st Morleo) – Aleksic, Leonetti. All. Lazic.

CASARANO (3-4-1-2): Pitarresi – Syku (42′ pt Lobjanidze), Figliomeni, Longhi – Pagliai, Giacomarro, Argento (35′ st Tascone), Quacquarelli (37′ st Atteo) – Mincica (43′ st Favetta) – Rodriguez, Santoro (20′ st Sansone). All. Orlandi.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

FIDELIS ANDRIA-FASANO 1-0

RETI: 27′ st rig. Cerone

F. ANDRIA: Petrarca, Venturini, Carullo (1′ st Lacassia), Manzo, Fontana, Paparusso (9′ st Bolognese), Benvenga, Dipinto (9′ st Prinari), Acosta, Cerone (31′ st Monaco), Mariano (35′ pt Avantaggiato). A disp. Stasi, Pelliccia, Clemente, Scaringella. All. Panarelli.

FASANO: Suma, Urquiza (48′ st Urruty), Dorval, Meduri, Lopez P., De Miranda, Amoruso (29′ st Taddeo), Bernardini, Lopez (14′ st Dambros), Melillo, Gentile (23′ st Dellino). A disp. Pontet, Camara, Maffini, Nellar, Gille. All. Costantini.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Manzo, Cerone, Prinari, Monaco (A), Lopez, Lopez P. (F). Espulsi: al 37′ st Paparusso (A) dalla panchina per proteste. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

T. ALTAMURA-GRAVINA 1-0

RETI: 33′ pt Russo

T. ALTAMURA (3-5-2): Donini – Kanoute, Lanzolla, Russo – Fedel, Guadalupi (33′ st Lo Russo), Logoluso, Langone (39′ st Terrevoli), Casiello – Tedesco (33′ st Lorenzo), Spano (47′ st Gambuzza). All. Monticciolo.

GRAVINA (3-4-3): Vicino – Perez (34′ st Chiavazzo), De Gol, Dentamaro (10′ st Nocerino) – Cianci, Toksic, De Feo, Angelini (34′ st Gjini) – D’Addabbo (23′ st Bisconti), Abayan, Gjonaj. All. De Candia.

ARBITRO: Leotta di Acireale.

TARANTO-NARDÒ 1-0

RETI: 15′ st Guastamacchia

TARANTO (4-4-2): Ciezkowski – Boccia, Silvestri, Guastamacchia (19′ st Gonzalez), Versienti – Rizzo N. (10′ st Alfageme), Marsili, Tissone, Falcone (30′ st Corvino) – Serafino (10′ st Mastromonaco), Diaz (41′ st Matute). All. Laterza.

NARDÒ (4-3-3): Milli – Trinchera (26′ st Tornros), Romeo, De Giorgi, Nicolao – Mengoli, Valzano (14′ st Semiao Granado), Cancelli – Potenza, Lezzi (14′ st Massari), Rimoli (11′ st Gallo). All. Danucci.

ARBITRO: Borriello di Arezzo.

NOTE: espulso Alfageme (T) al 50′ st per gioco violento.

A. CERIGNOLA-PUTEOLANA 3-1

RETI: 9′ pt Celiento (P), 12′ pt Malcore (C), 39′ pt De Cristofaro (C), 25′ st Achik (C)

A. CERIGNOLA (4-2-3-1): Chironi – Ciafardini, manzo, Silletti, Amoabeng (14′ st Muscatiello) – De Cristofaro (42′ st Barrasso), Esposito (24′ st Amabile) – Russo, Godano (37′ st Acampora), Achik (31′ st Verde) – Malcore. All. Pazienza.

PUTEOLANA (4-3-3): ROmano – Zingaro (14′ pt Delle Curti), Sardo, Granata, Massa (29′ pt Gentile) – Cigliano, Catinali, Ruggiero (14′ st Lauria) – Bellante (28′ st Ragosta), Celiento, Festa (7′ st Guarracino). All. Ciaramella.

ARBITRO: Menicucci di Lanciano.

MOLFETTA-REAL AVERSA rinviata al 5 maggio

BITONTO-SORRENTO 2-0

RETI: 4′ pt e 26′ pt rig. Lattanzio

BITONTO (4-3-3): Zinfollino – Di Modugno (44′ st Milani), Petta, Nocerino, Colella D. – Mariani (40′ st Zaccaria), Montinaro, Piarulli – Tedesco (4′ st Palazzo), Lattanzio (19′ st Esposito), Taurino (33′ st Passaro). All. Loseto.

SORRENTO (4-3-3): Scarano – Cesarano, Cacace (33′ st Gargiulo Ale.), Fusco, Masullo – La Monica, Mezavilla, Maranzino – Starita (23′ st Giordano), Liccardi (40′ st Marino), Sandomenico. All. La Scala.

ARBITRO: Teghille di Collegno.

