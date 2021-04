TARANTO-NARDÒ – Decide Guastamacchia, i rossoblù tengono a distanza le inseguitrici

Il Taranto infila la quarta vittoria consecutiva e rimane saldamente in vetta. Agli ionici basta la rete di Guastamacchia per archiviare la pratica Nardò.

LA CRONACA – La prima azione degna di nota arriva al 22’ ed è di marca tarantina: Falcone tira di destro, ma non inquadra lo specchio e la sfera sfila alta. Risponde la formazione ospite quattro minuti più tardi: il diagonale di Potenza si spegne sul fondo. La prima frazione termina a reti bianche senza nessun minuto di recupero e con emozioni col contagocce.

Nel secondo tempo il Taranto tenta di alzare il baricentro e di scardinare la difesa granata. Al 57’ Falcone colpisce di testa, Milli prodigioso manda in angolo. È il preludio al gol dei rossoblù: al 60’ Guastamacchia trova la zampata vincente sugli sviluppi di un corner. Taranto in vantaggio. I rossoblù amministrano e vanno vicini alla seconda marcatura all’80’: Corvino lascia partire un rasoterra, parato Milli. È ancora Corvino ad andare vicino alla rete: all’82’ l’ex Fasano e Nardò viene servito da Diaz e colpisce al volo, ma respinge ancora il portiere granata. La palla gol per gli ospiti arriva al 90’: Potenza mette dentro per Tornros, ma lo scandinavo manda di poco a lato. Al 92’ Mastronaco, poi, spreca la palla del raddoppio in contropiede. La contesa termina dopo sei minuti di recupero, che consentono agli ionici di consolidare la vetta, mantenendo invariata la distanza dalle inseguitrici. Da segnalare l’espulsione di Alfageme nel finale per una gomitata.

Domenica 18, gli uomini di Laterza andranno a Fasano. Il Nardò, invece, ospiterà il Portici.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

mercoledì 14 aprile 2021, ore 15

Serie D girone H 2020/21 – giornata 26

TARANTO-NARDÒ 1-0

RETI: 60’ Guastamacchia

TARANTO (4-4-2): Ciezkowski – Boccia, Silvestri, Guastamacchia (64’ Gonzalez), Versienti – Rizzo N. (55’ Alfageme), Marsili, Tissone, Falcone (75’ Corvino) – Serafino (55’ Mastromonaco), Diaz (86’ Matute). A disp.: Zagari, Shehu, Marrazzo, Sernia. All.: Giuseppe Laterza.

NARDÒ (4-3-3): Milli – Trinchera (71’ Tornros), Romeo, De Giorgi, Nicolao – Mengoli, Valzano (59’ Semiao Granado), Cancelli – Potenza, Lezzi (59’ Massari), Rimoli (56’ Gallo). A disp.: Mirarco, Stranieri, Scialpi, Palazzo, Politi. All.: Ciro Danucci.

ARBITRO: Raimondo Borriello di Arezzo (De Santis-Cozzuto).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza Covid. Ammoniti: Mastromonaco, Matute (T), Mirarco (N) Espulso: Al 90+5′ Alfageme (T) per gioco violento.

(foto: le squadre schierate in campo – ©SalentoSport)