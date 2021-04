ECCELLENZA – Giudice sportivo, tre società multate per irregolarità nella liste dei gruppi-squadra

C’è ancora da far pratica coi nuovi protocolli deliberati dalla federazione in vista della ripresa del campionato di Eccellenza. Sono state, infatti, tre le società multate, una nel girone A e due nel girone B, per aver inserito a referto dei tesserati non facenti parte del gruppo-squadra. Oppure, per non aver aggiornato, correttamente, l’elenco del gruppo-squadra, (punto H del regolamento pubblicato col Comunicato n. 86 del 10 aprile 2021).

Nel girone B, dopo la quinta giornata, sono state sanzionate Grottaglie e Massafra, di cento euro. La prima, per non aver inserito nella lista del gruppo-squadra i calciatori Fumarola, Formoso, Notaristefano, Bacca, Appeso, Lecce e Stella; la seconda, per aver omesso il calciatore Gatto.

Nel girone A, cento euro di multa per la Vigor Trani (il tesserato Dispoto non era incluso nella lista).

Queste le sanzioni disciplinari del girone B: due turni di stop per Riccardo Di Palma (Ugento) e Cristian Ezequiel Stele (Matino); un turno a testa per Alessandro Pirretti (Racale) e Luigi Vecchio (Massafra).

Nel girone A: una giornata per Vito Genchi (Mola) e Matarr Taal (Vigor Trani).

(foto: ©SalentoSport/Coribello)