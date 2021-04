SERIE B – Le date ufficiali dei playoff e dei playout per la stagione 2020/21

Nell’assemblea della Lega di Serie B di ieri, tra le altre cose, si sono anche definite le date dei playoff e dei playout.

Sono state scelte delle date che tengono conto degli impegni nei Campionati europei delle nazionali maggiori, ma anche delle Under 21.

Pertanto, questo è il calendario playoff:

Turni preliminari: lunedì 10 maggio

Semifinali: andata venerdì 14 maggio; ritorno martedì 18 maggio;

Finali: andata sabato 22 maggio; ritorno giovedì 27 maggio;

Il calendario dei playout;

Andata sabato 15 maggio; ritorno venerdì 21 maggio

Per il torneo di Primavera 2, l’assemblea ha previsto un periodo di sosta, di due weekend, a maggio, che servirà per recuperare le gare rinviate a causa del Covid, evitando, quindi, calendari troppo complessi. Le semifinali playoff si giocheranno il 5 giugno; la finale il 12.

—

REGOLAMENTO – Ai playoff di Serie B si qualificheranno le classificate dalla terza all’ottava posizione. Prima e seconda vanno direttamente in A. Se tra la terza e la quarta ci sono almeno 15 punti di distacco, la terza va in Serie A senza playoff.

La prima fase prevede gare secche quinta vs ottava e sesta vs settima con eventuali supplementari e passaggio del turno della miglior classificata, in caso di ulteriore parità; nella seconda fase, la terza ospiterà la vincente tra sesta e settima; la quarta, la vincente tra quinta e ottava; si giocheranno gare di andata e ritorno con passaggio del turno per la miglior classificata, in caso di parità nella doppia sfida; le vincitrici andranno in finale, che si giocherà in doppio confronto con le stesse regole delle altre fasi.

Giocheranno i playout la sedicesima e la diciassettesima; diciottesima, diciannovesima e ventesima retrocedono direttamente in Serie C. Se c’è un distacco di 5 o + punti tra sedicesima e diciassettesima, quest’ultima retrocede direttamente. Previsto il doppio confronto, con andata in casa della diciassettesima.