MOTORI – Tre equipaggi al via, tre all’arrivo: buone prove per la Casarano Rally Team al Sanremo

Tre equipaggi al via e tre all’arrivo per la Casarano Rally Team alla 68esima edizione del Rallye Sanremo, valido anche come: European Rally Trophy; seconda prova del Campionato italiano Rally Spardo; primo appuntamento stagionale del Campionato italiano Rally Junior.

E proprio per il Rally Junior, il casaranese Guglielmo De Nuzzo, insieme al ceccanese Andrea Colapietro, hanno portato a casa un quinto posto finale su Fiesta Rall4 Motorsport Italia, 54esimo generale, risultando anche settimi in classe R2b; settimi e diciassettesimi in classifica Junior e Due Ruote Motrici del Fia Ert.

Con meno gratificazioni ma, allo stesso modo, positivamente, si è chiusa la gara di Sara Carra, affiancata dalla cuneese Federica Botta su Dr1 LM Motorsport Racing Team (nella foto ©Zini). Le due, nonostante un feeling con la vettura non facile e qualche problema tecnico, hanno chiuso la gara al terzo posto in classe R1A nazionale, al quinto posto nel femminile, al 27esimo tra gli Under 25, al trentesimo tra i partecipanti al Campionato Italiano R1 e in 108esima posizione assoluta.

Esordio positivo anche per Davide Craviotto e Fabrizio Piccinini con la scuderia casaranese: i due, dopo una gara condizionata da pioggia e nebbia, hanno centrato il gradino più basso del podio in classe R2B su Peugeot 208 Bianchi, con una gara in crescendo anche in condizioni di asfalto bagnato, e il diciottesimo posto finale, tredicesimo di gruppo e quinto tra gli iscritti al secondo raggruppamento del T Italian Trophy. In ottica Coppa di Zona di categoria, il risultato proietta la coppia in seconda posizione provvisoria, a tre punti dal capoclassifica.