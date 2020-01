SERIE D/H – Le prime viaggiano col freno a mano: tutti i tabellini della 19ª giornata

Maglie e Ostuni si annullano, il Manduria viene bloccato dal Taurisano e Racale e Matino ne approfittano per allungare in classifica. Grande rimonta per il Novoli contro la De Cagna. Vittorie pesanti in chiave salvezza per Carovigno e Aradeo. I tabellini della 18esima giornata del girone B di Promozione. VIRTUS MATINO-BRILLA CAMPI 3-2 RETI: 3…