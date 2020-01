GALLIPOLI – Colpo da tre punti ad Altamura firmato Tardini

Colpo pesantissimo da tre punti per il Gallipoli sul campo della Fortis Altamura. I giallorossi, in gol al 10′ con un guizzo di Tardini, vendicano, così, la sconfitta dell’andata quando furono beffati nei minuti di recupero dall’uno-due murgiano.

Il gol partita, come detto, porta la firma di Tardini, abile dopo dieci minuti a bucare la porta di Giannuzzi e dei suoi compagni, imprecisi in fase di uscita dalla propria area con possesso di palla. L’Altamura si getta in avanti alla ricerca del pari ma è imprecisa e confusionaria. Occasione d’oro al 35′ per i locali ma Cannito, che riesce anche a beffare il portiere giallorosso, si vede respingere il pallone sulla linea di porta, involontariamente, dal suo compagno di squadra Ciriolo. Nella ripresa Bacca è pronto a respingere le uniche due occasioni da gol murgiane, prima con Desantis, poi con Abrescia.

Il Gallipoli risale in classifica e domenica prossima potrà allungare la striscia positiva contro il Martina che, nelle ultime due gare, è sceso in campo con la formazione Juniores per via della crisi societaria in attesa di risoluzione.

IL TABELLINO

FORTIS ALTAMURA-GALLIPOLI 0-1

RETI: 10 pt Tardini

FORTIS ALTAMURA: Giannuzzi, Colaianni (30 st De Giglio), Monteleone (1 st Ricco), Lenoci, Di Cosmo, Desantis, Daugenti, Cannito (20 st Dellino), Fumai (1 st Lieggi), Ciriolo (36 pt Abrescia), Greco. All. Maurelli.

GALLIPOLI: Bacca, Stifani (24 st De Iudicibus), De Leo, Calabuig, Carrozzo, Suhs, Porcino (30 st Marti), Alcazar, Cortese (45 st Portaccio D.), Tardini (17 st Gubello), Portaccio A.. All. Salvadore.

ARBITRO: Spera di Barletta.

