TARANTO-CASARANO – Nel derby dello “Iacovone” vincono noia e paura di perdere

(di Cosimo LENTI) – Allo Iacovone finisce zero a zero, Taranto e Casarano ottengono un punto, che però non serve a nessuna delle due compagini. Le due squadre si annullano e non sfruttano i passi falsi delle prime in classifica.

LA CRONACA – La prima occasione degna di nota è di marca ionica: D’Agostino effettua un diagonale al 12’, che però si spegne sul fondo. I rossoblù vanno vicini alla rete al 19’, Genchi crossa per Olcese, che tutto solo e da buona posizione, manda alto. Allo scadere della prima frazione di gioco, si fanno vedere anche gli ospiti: dopo un corner, pervenuto al 46’, Palmisano incorna di testa, ma Sposito è attento e respinge, termina così il primo tempo. I rossoblù riprendono il match attaccando, infatti in due occasioni ci prova Benvenga con due tiri da fuori, prima al 7’ e successivamente al 10’, in entrambe le occasioni la sfera termina alta. Gli ospiti si affacciano d’avanti al 17’, Favetta tenta la botta, Sposito manda in corner. Sfiorano il goal ancora i padroni di casa, al 26’ Olcese mette giù la sfera e calcia, Al Tumi manda in angolo, con qualche apprensione. La contesa termina dopo quattro minuti di recupero e a reti bianche, allo “Iacovone “vince la noia. La distanza dalla vetta rimane invariata per i rossoblù, ma questa poteva essere una occasione per accorciare le distanze dalla prima.

IL TABELLINO

Taranto, Stadio Iacovone

domenica 12 gennaio 2020, ore 15

Serie D girone H 2019/20 – giornata 19

TARANTO-CASARANO 0-0

RETI: /



TARANTO (3-4-3): Sposito, Marino (24’ st Pelliccia), Ferrara, Matute, L. Manzo, Benvenga, Guaita (24’ st Oggiano), Cuccurullo, Olcese (35’ st Actis Goretta), D’Agostino, Genchi. A disposizione: Carriero, Allegrini, De Caro, Van Ransbeeck, Masi, Serafino. Allenatore: Luigi Panarelli.



CASARANO (3-5-2): Al Tumi, Girasole, Morleo, Atteo, Mattera, Lobjanidze, Palmisano (27’ st Versienti), Foggia (21’ st Rescio), Mincica (45’ st Cianci), Favetta. A disposizione: Guarnieri, Dall’ Oglio, D’Aiello, Cappilli, Tedone, Buffa . Allenatore: Dino Bitetto.

ARBITRO: Vingo di Pisa.



NOTE: Ammoniti: Matute (T), Lobjanidze (C), Versienti (C), Favetta (C)

Espulsi: /

