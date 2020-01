VIRTUS FRANCAVILLA – Un buon punto ma c’è un po’ di rammarico: col Catania a reti bianche. Risultati e classifica dopo la 21ª

Buon punto per la Virtus Francavilla, anche se, per quanto visto nel secondo tempo contro il Catania, forse rimane qualche rammarico. Primo tempo combattuto con azioni da una parte e dall’altra. La prima è degli ospiti con Biondi che ci prova con un colpo di testa, senza imprimere troppa forza al pallone. Risponde la Virtus con un’azione Perez-Vazquez, poi anticipato dalla difesa etnea. I locali chiedono un rigore per un fallo di mani, ma il signor Perenzoni lascia correre. Poi è il portiere rossazzurro Furlan a prendersi la scena, respingendo una bella punizione di Zenuni. Risponde il suo collega Poluzzi che disinnesca un tiro a botta sicura di Di Molfetta. Ancora Virtus con Mastropietro, niente da fare, stessa sorte per un tiro-cross di Barisic per il team di Lucarelli. Alla mezzora è la volta di Perez che entra in area e tira in porta, con Furlan che si deve superare. Zero a zero all’intervallo.

Parte forte la Virtus Francavilla nella ripresa e colpisce una traversa con Vazquez. Poi è Perez che prova a rompere gli equilibri, con la difesa avversaria che fa buona guardia. Ottimo ancora Furlan attorno al 15′ a replicare ad un bel tiro di Mastropietro, e poi al 20′ a Vazquez. Nella seconda parte della ripresa, le squadre accusano i ritmi vertiginosi che hanno sostenuto per oltre un’ora di gioco e sembrano, inconsciamente, accontentarsi di muovere la classifica con un pareggio. E così è stato al triplice fischio.

La Virtus sale a quota 23 dopo una bella prestazione al cospetto di una squadra costruita per la Serie B. Nel prossimo turno, trasferta a Caserta, domenica alle 15.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-0

VIRTUS FRANCAVILLA: Poluzzi, Delvino, Tiritiello (25′ st Nunzella), Caporale, Albertini, Risolo (25′ st Di Cosmo), Zenuni (35′ st Bovo), Mastropietro (45′ st Marozzi), Sperandeo, Perez, Vazquez. All. Trocini.

CATANIA: Furlan, Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto, Rizzo, Dall’Oglio (31′ st Biagianti), Biondi (18′ st Sarno), Di Molfetta (44′ st Manneh), Barisic, Di Piazza (44′ st Curiale). All. Lucarelli.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

NOTE: Ammoniti Vazquez, Tiritiello, Zenuni, Rizzo, Delvino, Poluzzi.

RISULTATI (giornata n. 21): Avellino-Vibonese 1-1, Catanzaro-Bisceglie 2-1, Cavese-Reggina 3-0, Monopoli-Paganese 0-1, Potenza-Ternana 0-1, Rende-Casertana 2-2, Rieti-Picerno 0-1, Sicula Leonzio-Teramo 0-1, Virtus Francavilla-Catania 0-0, Viterbese-Bari 1-1.

CLASSIFICA: Reggina 49 – Bari e Ternana 40 – Potenza 39 – Monopoli 37 – Catanzaro 32 – Catania 29 – Teramo 28 – Vibonese, Paganese e Avellino 27 – Casertana 26 – Viterbese e Cavese 25 – Virtus Francavilla 23 – Picerno 20 – Bisceglie e Rende 14 – Sicula Leonzio 11 – Rieti 8.

PROSSIMO TURNO (18-19 gen.): Picerno-Viterbese, Bari-Rieti, Bisceglie-Reggina, Casertana-Virtus Francavilla, Catania-Potenza, Paganese-Sicula Leonzio, Ternana-Rende, Vibonese-Cavese, Catanzaro-Monopoli, teramo-Avellino.