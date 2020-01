LECCE – Liverani e l’emergenza: “A Parma contati, servirà sapersi gestire. Deiola c’è”. I convocati

Sarà un Lecce rimaneggiato quello che domani andrà a giocarsi i tre punti sul campo del Parma. Il primo ad ammetterlo è mister Fabio Liverani, che nel corso della conferenza stampa di presentazione del match si è più volte soffermato su questo aspetto.

Queste le parole del tecnico: “Siamo in piena emergenza, ma tra i convocati abbiamo i giocatori per fare una gara dignitosa Deiola è arruolabile, così come Falco, Babacar e Mancosu nonostante convivano con dei fastidi. Lapadula sarà utilizzabile a gara in corso, ma non partirà dall’inizio. Dopo la trasferta di Parma si chiude il girone d’andata e tireremo le somme e vedremo cosa migliorare sia da un punto di vista di punti che di prestazioni. Dobbiamo riprendere il cammino e correre perché nel girone di ritorno i punti peseranno ancora di più. Domani affronteremo una squadra che non si può considerare una sorpresa, in quanto in estate ha fatto un mercato importante. E’ una formazione che sta facendo molto bene, guidata da un tecnico al quale bisogna fare i complimenti. Domani sarà fondamentale gestire le forze e le energie perché non ho molte alternative”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

13 Rossettini

14 Deiola

16 Meccariello

20 Dubickas

21 Gabriel

22 Vigorito

25 Gallo

29 Rispoli

30 Babacar

34 Maselli

38 Laraspata

39 Dell’Orco

77 Tachtsidis

97 Chironi