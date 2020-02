SERIE D/H – Mincica aggancia Santoro, doppia cifra per Diaz: la classifica marcatori dopo la 23ª giornata

Sono diciotto in totale i gol messi a segno nella 23esima giornata del girone H di Serie D. Il Bitonto vince, ma questa volta bomber Patierno resta al palo, ne approfitta invece Mincica, che grazie al gol da tre punti siglato contro il Grumentum, aggancia Santoro issandosi in seconda posizione. Doppietta e quota sei per Uliano della Gelbison, mentre Calemme trova contro l’Audace Cerignola l’ottavo sigillo stagionale; aggancio al podio per Liurni, mentre torna al gol Diaz che arriva in doppia cifra, agganciando così il compagno di squadra Corvino.

19 RETI: Patierno (Bitonto).

12 RETI:Mincica (Casarano); Santoro (Gravina).

11 RETI: Rodriguez (Audace Cerignola); Liurni (Nocerina).

10 RETI: Corvino, Diaz (Fasano).

9 RETI: Del Sorbo (Gladiator); Palazzo (Fidelis Andria); Genchi (Taranto); Guadalupi (Team Altamura).

8 RETI: Calemme (Nardò); Herrera (Sorrento)

7 RETI: Longo (Audace Cerignola); Turitto (Bitonto); Croce (5 Team Altamura/2 Taranto).

6 RETI: D’Ancora (Brindisi); Favetta (2 Casarano/4 Taranto); Gentile (Foggia); Uliano (Gelbison); D’Agostino (Taranto).

5 RETI: Loiodice (Audace Cerignola); Mancino, Nolè (Francavilla); Cittadino (Foggia); Ficara (Gravina); Cacace (Sorrento).

4 RETI: Agate (Agropoli); Sansone (Audace Cerignola); Lattanzio (Bitonto); Foggia, Russo (Casarano); De Luca, Potenza (Grumentum); Camara (Nardò); Sorgente (Nocerina); Tedesco (Team Altamura).

3 RETI: Martiniello (Audace Cerignola); Biason (Bitonto); Ancora, Marino, Tourè (Brindisi); Cavaliere, Prinari, Serri (Fasano); Banegas, Tedesco (Fidelis Andria); Gerbaudo, Iadaresta, Tortori (Foggia); Maione (Francavilla); Rizzo (Gelbison); Di Paola (Gladiator); Bozzi, Mbida (Gravina); Falco, (Grumentum); Mengoli (Nardò); Gargiulo Alf., Bonanno, Figliolia (Sorrento); Oggiano (Taranto).

2 RETI: Marotta (Audace Cerignola); Piarulli, Terrevoli, Vacca (Bitonto); Montaldi (Brindisi); Tiscione, Olcese, Versienti (Casarano); D’Orsi, Montemurro (Fidelis Andria); Anelli, Staiano (Foggia); Floredelmundo, Grandis (Francavilla); Di Finizio, Vitiello, Ziello (Gladiator); Alvarez Prosi, Chiaradia (Gravina); Mautone (Gelbison); Agresta, Cavaliere, Dubaz, Martinez (Grumentum); Manfrellotti (Nardò); D’Anna, Poziello (Nocerina); De Rosa, La Monica (Sorrento); Manzo S. (Taranto); Dammacco, Dorato (Team Altamura).

UNA RETE: Acunzo, Camara 1 rig., Cozzolino, Doto, Pagano , Semati, Sollazzo, Tine (Agropoli); De Cristofaro, Longhi, Rosania, Russo (Audace Cerignola); Colella, Gianfredi, Lomasto, Merkaj (Bitonto); Fruci, Ganci, Granado, Ianniciello, Maglie, Zappacosta (Brindisi); Mattera, Morleo, Occhiuto, Rescio (Casarano); El Kabbou, Forbes, Ganci, Gonzalez, Titarelli (Fasano); Dalla Bona, De Filippo, Nannola, Yeboah, Petruccelli, Sambou, Stranges, Zingaro (Fidelis Andria); Campagna, Cipolletta, El Ouazni, Kourfalidis, Russo (Foggia); Fanelli, Maggio (Francavilla); Esposito S., Pipolo, Simonetti, Tedesco, Varela (Gelbison); Di Pietro, Maraucci, Marzano, Odjè, Rekik (Gladiator); Gogovski, Ranieri, Silletti, Tagliamonte (Gravina); Bongermino, Esposito F., Lobosco (Grumentum); Aquaro, Cancelli, Centonze, Mirarco, Stranieri, Trinchera (Nardò); Carrotta, Ciampi, Dieme, Fortunato, Iannini, Lava, Tshibamba (Nocerina); Costantino (Sorrento); Actis Goretta, Cuccurullo, Guaita, Marino, Matute (Taranto); Casiello, Cela, D’Agostino, Errico, Gregorio, Lucchese, Pollidori (Team Altamura).