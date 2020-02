ECCELLENZA – Ventura irrompe in prima posizione, doppia cifra per Pignataro. Tripletta e podio per Tusiano: la classifica marcatori dopo la 22ª

Nel 4-2 del Molfetta all’Altamura c’è anche la firma di Ventura, che aggancia al primo posto della classifica marcatori Picci e Di Rito, a quota tredici. Doppia cifra per Pignataro, che mette il sigillo alla gara tra Deghi e Barletta. Con una tripletta Tusiano è il grande protagonista del successo dell’Orta Nova sul Gallipoli. Otto gol e gradino più basso del podio per lui. Doppiette per Lorusso e Cicerello del Bisceglie, nel 4-1 al Trani. In totale sono ventinove le reti della ventiduesima giornata di Eccellenza pugliese.

TREDICI RETI: Picci (Trani), Di Rito (Corato/Martina), Ventura (Molfetta Calcio);

DIECI RETI: Triggiani (Molfetta Calcio), Falconieri (Corato), Leonetti (Corato), Pignataro (Barletta);

OTTO RETI: De Vita (Vieste), Pardo (Ugento), Tusiano (Orta Nova);

SETTE RETI: Amodio (Martina), Agodirin (Corato), Negro (Trani), Morra (Molfetta Calcio), Lorusso (Bisceglie);

SEI RETI: D’Onofrio (Audace Barletta), Musa (Bisceglie), Salerno (San Marco), Scialpi (Molfetta Calcio);

CINQUE RETI: Libertini (Deghi Calcio), Saani (Molfetta Calcio), Cisternino (Otranto), Regner (Ugento), Sansò (Ugento), Tardini (Gallipoli/Deghi Calcio), Ciriolo (Altamura);

QUATTRO RETI: Terrone (Audace Barletta), Lomuscio (Audace Barletta), Di Senso (Altamura), Augelli (San Marco), Compierchio (Bisceglie), Palma (Deghi Calcio), Abrescia (Altamura), Colella (Vieste), Caputo (Barletta), Stancarone (Trani), Monopoli (Orta Nova), Di Federico (Audace Barletta/Corato), Lavopa (Molfetta Calcio), Quarta (Corato), Portoghese (Altamura), Cicerello (Bisceglie);

TRE RETI: Quitadamo (San Marco), Alemanni (Gallipoli), Maiolo (Ugento), D’Introno (Orta Nova), Villani (Otranto), Zinetti (Bisceglie), Cortese (Gallipoli), Cormio (Audace Barletta), Morra (San Severo), Difino (Deghi Calcio), Varsi (Barletta), Partipilo (San Severo), Portaccio (Gallipoli), Raiola (Vieste), Caroppo (Otranto);

DUE RETI: Albano (Vieste), Grasso (San Marco), Palazzo (Otranto), Sangarè (Vieste), Lopez (Martina), Conteh (Molfetta Calcio), Romanazzo (San Severo), Fanelli (Barletta), Dinoia (Audace Barletta), Guacci (Audace Barletta), Dimatera (Altamura), Faccini (Barletta), Legari (Molfetta Calcio), Camasta (Corato), Castrì (Ugento), Calò (Otranto), Sciacca (Ugento), Menicozzo (San Marco), Andrada (Vieste), Lamatrice (Orta Nova), De Santis (Altamura), Dispoto (Bisceglie), Procida (Barletta), Touray (Corato), Monopoli (Deghi Calcio), Ricucci (Vieste), Garcia (Ugento), Pipoli (Vieste), Dinielli (San Severo), Caruso (Vieste), Ricci (San Marco), Carrozzo (Gallipoli), Mazzilli (Trani), Anaclerio (Molfetta Calcio), Morra Cristofaro (San Severo);

UNA RETE: Albano (Vieste), Greco (Altamura), Melino (Orta Nova), De Palma (San Severo), Pelosi (Orta Nova), Degiglio (Audace Barletta), Stella (Trani), Ingredda (Bisceglie), Iorio (San Severo), Mummolo (Martina), Ganci (Barletta), Traversa (San Severo), Poleti (Deghi Calcio), Ponzo (Ugento), Antonacci (Trani), Anglani (Martina), Russo (Orta Nova), Campioto (Deghi Calcio), Dascoli (Audace Barletta), Malerba (Deghi Calcio), Stifani (Gallipoli), Camporeale (Martina), Del Fuoco (San Severo), Alcazar (Gallipoli), Cordisco (Bisceglie), Ranieri (Vieste), Podo (Gallipoli), Olibardi (Corato), Gatto (Altamura), Diarra (Otranto), Di Giorgio (Bisceglie), Pasca (Ugento), Palladino (Ugento), Barrasso (Molfetta Calcio), Di Bari (Corato), Fernandez (Gallipoli), Mascia (Orta Nova), Greco (Deghi Calcio), Di Meo (Audace Barletta), Aprile (Barletta), Signore (Ugento), Amoruso (Martina), Sisalli (Altamura), Dibenedetto (Altamura), Porcino (Gallipoli), Quacquarelli (Corato), Gazquez (Martina), Mastrodonato (San Severo), Salto (Deghi Calcio), Solidoro (Ugento), Dieme (Ugento), Prieto (Vieste), Zingrillo (Barletta), Pinto (Molfetta Calcio), Trovè (Otranto), Gasbarre (Barletta), Andriano (Bisceglie), Curci (Orta Nova), Ciardi (Audace Barletta), Miccoli (Deghi Calcio), Vitale (Molfetta Calcio), Tupputi (Audace Barletta), Camporeale (Barletta), Gallù (Martina).