PROMOZIONE/B – Caruso vede la vetta, Sanyang sale sul podio: la classifica marcatori dopo la 22ª giornata

Quindici le reti messe a segno nella ventiduesima giornata del girone B del campionato di Promozione. Quattordicesima marcatura per Caruso, che però non serve a evitare la sconfitta dell’Ostuni a Novoli. Undici gol e gradino più basso del podio per Sanyang, che realizza la rete del momentaneo vantaggio dell’Avetrana sul Brilla Campi. Doppia cifra per Vasco, che mette la firma nel 3-1 del Sava al Maglie. Nono sigillo per Cappellini del Novoli. Doppiette per Kandji del Sava e per Aulita del Novoli.

SEDICI RETI: Doukourè (Matino);

QUATTORDICI RETI: Caruso (Ostuni);

UNDICI RETI: De Giorgi Diego ’93 (Taurisano), Sanyang (Avetrana);

DIECI RETI: Manisi (Matino), Vasco (Sava);

NOVE RETI: Lorenzo (De Cagna 2010), Birtolo (Manduria), Macchia (Brilla Campi), Mignogna (Sava), Cappellini (Novoli);

OTTO RETI: Minelli (Avetrana), Quarta (SF Leverano);

SETTE RETI: Carrozza (Maglie), Longo (Ostuni), Meneses (De Cagna 2010), Scarcella (Carovigno), Botrugno (Taurisano), Salguero (Racale), Capristo (Ostuni), Tidiane (Manduria/Carovigno);

SEI RETI: Presicce (Racale), Cortese (Veglie),

CINQUE RETI: Kunde (Avetrana), Cellamare (Sava), Greco (Aradeo), Greco (Carovigno), Lopez (Racale), Gennari (Novoli), Kandji (Sava);

QUATTRO RETI: Giorgetti (De Cagna 2010), Migali (Aradeo), Riezzo (Manduria), Rizzo (SF Leverano), Iurato (Maglie), Levanto (Aradeo), Arcadio (Manduria), Luca (Taurisano), Pirretti (Taurisano), Coquin (Maglie);

TRE RETI: Tedesco (Novoli), Venza (Matino), Aprile (Racale), De Benedictis (SF Leverano), Castano (Taurisano), Zaccaria (Manduria), Khalil (Maglie), Colluto (Manduria), Marzo (Aradeo), Raponi (Matino), De Michele (Sava), Mummolo (Manduria), Tony Lanzilotti (Carovigno), Permeti (Maglie), Marzo (Da Cagna 2010), De Lorenzis (Brilla Campi), Protopapa (Veglie/Avetrana), Aulita (Novoli);

DUE RETI: Ruberto (Aradeo), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Culiersi (De Cagna 2010), Giorgio (Matino), Gioia (Sava), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Papa (Brilla Campi), Franco (Matino), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Garcia (Matino), Nero (Maglie), Beltrame (Sava), D’Amicis (Matino), D’Ettorre (Sava), Calò (Manduria), Malagnino (Manduria), Richella (Matino), Danese (Manduria), Rizzo (De Cagna 2010), D’Errico (Racale), Puscio (SF Leverano), Keita (Veglie);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna 2010), Giannotti (Brilla Campi), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Leggiero (Ostuni), Santoro (Taurisano), Conte (Manduria), Citto (Maglie), Casalino (Racale), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Salvi (Ostuni), Galeano (Avetrana), Caravaglio (Brilla Campi), Cannone (Ostuni), Resinato (Brilla Campi), Elia (Taurisano), Cavallo (Sava), Calabuig (Matino), Mazza (Novoli), Giannuzzi (SF Leverano), Ciurlia (Taurisano), Citto (Matino), Bergamo (Veglie), Gatto (Manduria), Allegrini (Avetrana), Brindisi (Maglie), Amaddio (Sava), Iaia (Novoli), Napolitano (Manduria), Carlà (Brilla Campi), Serti (Brilla Campi), Vergallo (De Cagna 2010), Tundo (Matino), Vergari (De Cagna 2010), Castrignanò (Aradeo), Cissè (Aradeo), Conte (Aradeo), Garrapa (Aradeo), Valori (Racale), Rodrigues (Racale), Trotta (Aradeo), Tondo (Brilla Campi), Scarongella (Carovigno), De Carli (SF Leverano), Martina (Veglie), Iaia (Brilla Campi), Paiano (SF Leverano), Bilanzone (SF Leverano), Desiderato (De Cagna 2010), Carlucci (Carovigno), Romano (Racale).