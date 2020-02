LIVE! PROMOZIONE/B – Puglia: risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno

Si ferma a dieci la striscia di risultati utili consecutivi per il Nardò, con la formazione granata che nella difficilissima trasferta di Cerignola, tiene testa ai padroni di casa per quasi tutto il match, passando anche in vantaggio grazie a Calemme, ma Longo prima ed un guizzo di Martiniello nei minuti finali fissano il punteggio…