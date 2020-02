LIVE! NAPOLI-LECCE, il tabellino

Giornata di lavoro per il Lecce con uno sguardo sempre attento all’infermeria. Liverani da diverse settimane deve infatti far fronte con gli acciacchi di alcuni elementi cardine, che puntualmente non sono a disposizione del tecnico per le sedute. Tra questi, oggi, Riccardo Saponara, che non si è allenato per uno stato influenzale. Oltre a lui…