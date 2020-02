FEMMINILE – Guizzo di Cucurachi, il Lecce Women (con fatica) passa sul campo del Sant’Egidio

Un bel gol di Benedetta Cucurachi alla mezzora della ripresa ha regalato la vittoria al Lecce Women sul campo del Sant’Egidio femminile, formazione salernitana. Bellissima l’azione avviata da Guido e rifinita da capitan D’Amico, conclusa poi dal vice capitano Cucurachi, ma è stata comunque una vittoria sofferta contro una delle migliori formazioni della Serie C femminile che, tra l’altro, dopo 10 minuti di gioco ha perso il suo capitano Giulia Olivieri, espulsa per proteste, sugli sviluppi di un gol-non gol.

“Ci teniamo stretti i tre punti anche perché conquistati contro una buonissima squadra – ha commentato l’allenatrice Vera Indino -. La prestazione della mia squadra mi è piaciuta solo in parte, abbiamo regalato il primo tempo alle nostre avversarie e soltanto nella ripresa abbiamo cominciato a giocare nonostante un terreno di gioco sul quale è davvero difficile potersi esprimere al meglio. Ci tenevamo a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Catania e ci siamo riuscite. Peccato soltanto per gli ennesimiinfortuni di una stagione davvero sfortunata per noi. Dopo pochi minuti abbiamo perso Coluccia per una forte contusione all’occhio e nel finale si è fatta male pure il portiere Raicu che ha accusato una distorsione al ginocchio. Speriamo soltanto si tratti di infortuni di lieve entità”. Mister Indino conclude ringraziando “il Sant’Egidio femminile per la squisita ospitalità e per la correttezza in campo e sugli spalti”.

Domenica prossima si torna a giocare in casa: al comunale di Collepasso sarà di scena il Chieti. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

IL TABELLINO

SANT’EGIDIO FEMMINILE-LECCE WOMEN 0-1

RETI: 30′ st Cucurachi

SANT’EGIDIO FEMMINILE: Pascale, Calandro, Paolillo, Mazza, Faiella (18′ st D’Arco), Orlando, Sabatino, D’Avino (35′ st Crafa), Cuomo, Olivieri, Di Martino. In panchina Polito, Coccia, Aprea, Severino. Allenatrice Valentina De Risi.

LECCE WOMEN: Raicu, Guido, Felline, Ouacif, Costadura, Coluccia (28′ pt Sozzo), De Benedetto, Cucurachi, Cazzato, Vitti (23′ st Durante), D’Amico. In panchina Errico, Aprile, Risola, Maiorano, Polo. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Cortese di Bologna.