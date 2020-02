BASKET – Frata Nardò umiliata da Scauri. Il dg Durante a palle incatenate: “Figura di m…”. Tutti i risultati dell’8-9 febbraio 2020 dalla Serie B alla 1ª Divisione

Inaspettatamente è Scauri, con merito, a festeggiare. Al PalaBorrelli la Frata “Andrea Pasca” Basket Nardò capitola al cospetto dei laziali, ultimi in classifica, alla terza vittoria stagionale e reduci da ben nove ko consecutivi. Termina 64-52 nel 21° turno del girone D di Serie B.

Il dirigente Fabrizio Durante e tutta la società non nascondono la propria amarezza al termine del match: “Parliamo di una brutta figura, la figura più brutta che si registri nella storia della nostra società. E i dieci di Scauri verranno ricordati per questa ‘bellissima‘ giornata. Inutile girarci intorno, è una figura di m***a al cospetto di una squadra di ragazzi che ci ha messo il cuore e il sangue, caratteristiche che noi da due mesi a questa parte non abbiamo. Gli alibi sono finiti. Prima gli infortuni, poi le rotazioni corte, poi la sfortuna. Siamo diventati più bravi con la lingua che sul campo. Non è possibile entrare in campo con questa testa, non è possibile esibirsi in simili prestazioni. I nostri sono andati a fare una vacanza in terra laziale, ognuno può tranquillamente restare a casa ed evitare di tornare a Nardò stasera. Una società e dei tifosi umiliati in questa maniera, non lo meritiamo. Gli stipendi saranno bloccati sino a quando non vedremo quelle armi che ci hanno contraddistinto sino a qualche mese fa, chi non si sente più parte di questa realtà può tranquillamente trovarsi una nuova sistemazione. Ce ne faremo una ragione. Complimenti a Scauri, naturalmente, che ha vinto con merito e che ha messo in campo la cattiveria agonistica che noi, evidentemente, abbiamo lasciato a casa”.

1° QUARTO – Dopo 7″ Albertini piazza la prima bomba del match, quella di Peroni a 2’58” dal termine vale il momentaneo pareggio (12-12). Poi Murri, altra tripla che va a bersaglio, prima del time-out chiamato da coach Quarta. Lo stesso Murri allunga ancora dalla media: 19-15 al termine dei primi 10′.

2° QUARTO – Burini accorcia per un Toro che prova a rifarsi sotto, ma Chessari non è dello stesso avviso. Dalla lunetta De Meo per il 24-20, poco dopo Peroni da tre per l’aggancio granata. Azzaro firma il primo vantaggio ospite, ma Lucarelli spara la bomba del controsorpasso. Scauri resta avanti: 28-26.

3° QUARTO – Rientro in campo e bomba di uno scatenato Peroni, Scauri risponde con le altre mani particolarmente ispirate, quelle di Murri. Botta e risposta Azzaro-Chessari poi ancora lui, Murri, per il nuovo +3 laziale. A 2’10” dalla conclusione, Visentin fa 1/2 dalla lunetta per il 38-40 Nardò. Regna l’equilibrio: 44-42 prima degli ultimi 10′.

4° QUARTO – Chessari in avvio, poi il solito Peroni per il 46-45. Ma a questo punto Scauri accelera e si porta sul +7 mentre il canestro agli occhi dei granata si restringe. Con i due tiri liberi di Albertini, Scauri è addirittura sul +9 a 2’53” dalla sirena finale. La bomba di Murri spezza le gambe al Toro che sparisce dal parquet: +12. Il finale per Nardò è un incubo con appena 10 punti realizzati nell’ultima frazione: vince Scauri tra gli applausi del suo pubblico.

Prossimo incontro: domenica 16 febbraio alle ore 18:00 il Toro ospiterà tra le mura amiche Valmontone, reduce dal successo interno per 64-63 contro Sant’Antimo.

IL TABELLINO

Silva Group Basket Scauri – Frata Nardò 64-52 (19-15, 9-11, 16-16, 20-10)

Silva Group Basket Scauri: Riccardo Murri 21 (2/5, 4/7), Roberto Chessari 19 (7/10, 1/6), Andrea Albertini 9 (2/4, 1/5), Nicola Artuso 6 (2/4, 0/1), Gianluca De Meo 4 (1/3, 0/0), Edoardo Lucarelli 3 (0/1, 1/3), Khadim Diouf 2 (1/3, 0/0), Daniel Datuowei 0 (0/3, 0/0), Ivan Treglia 0 (0/0, 0/0), Raffaele De Clemente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 38 7 + 31 (Roberto Chessari, Gianluca De Meo 8) – Assist: 3 (Roberto Chessari, Andrea Albertini, Gianluca De Meo 1)

Frata Nardò: Michele Peroni 18 (1/2, 5/7), Alessandro Azzaro 11 (5/6, 0/0), Federico Burini 8 (4/7, 0/3), Vittorio Visentin 6 (2/5, 0/0), Riccardo Coviello 5 (1/3, 0/3), Goran Bjelic 4 (0/1, 1/3), Georgi Sirakov 0 (0/3, 0/6), Simone Fiusco 0 (0/0, 0/1), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0), Pavle Mijatovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 21 – Rimbalzi: 26 3 + 23 (Riccardo Coviello 8) – Assist: 2 (Goran Bjelic, Georgi Sirakov 1).

SERIE B/D – RISULTATI (giornata n. 21): Stella Azzurra Roma-Cassino 71-74, LUISS Roma-Avellino 66-62, Ruvo-Corato 70-63, Pozzuoli-Palestrina 74-83, Matera-Bisceglie 93-81, Scauri-Nardò 64-52, Valmontone-Sant’Antimo 64-63, Salerno-Formia 73-50.

CLASSIFICA: Palestrina 38 – Salerno 34 – Matera 32 – Bisceglie 26 – Sant’Antimo, Valmontone, LUISS Roma e Ruvo 24 – Nardò 22 – Pozzuoli e Corato 18 – Stella Azzurra Roma 14 – Formia 12 – Avellino 10 – Cassino 8 – Scauri 6.

PROSSIMO TURNO (giornata 22 – 16 feb.): Sant’Antimo-Matera, Salerno-Pozzuoli, Cassino-Ruvo, Formia-Stella Azzurra Roma, Corato-Avellino, Palestrina-LUISS Roma, Bisceglie-Scauri, Nardò-Valmontone (h 18).

SERIE B/f – RISULTATI (6ª rit.): Salerno-Capri 47-78, Scafati-Potenza 68-50, Taranto-Corato 60-42, Castellammare-Battipagliese 49-60, Bari-Juvecaserta 59-44.

CLASSIFICA: Capri 26 – Battipagliese 24 – Taranto e Scafati 20 – Castellammare 18 – Salerno e Bari 14 – Corato 10 – Juvecaserta 2 Potenza 2.

PROSSIMO TURNO (7ª rit. – 15-16 feb.): Capri-Castellammare, Bari-Taranto (sab. h 17.15), Corato-Battipagliese, Potenza-Salerno, Juvecaserta-Scafati.

SERIE C GOLD – RISULTATI (6ª rit.): Molfetta-Monteroni 109-69, Vieste-Ostuni 65-75, Lupa Lecce-Altamura 66-83, Castellaneta-Cus Jonico TA 74-80, Monopoli-Francavilla 75-68, Manfredonia-Mola 89-71.

CLASSIFICA: Monopoli 28 – Molfetta 26 – Cus Jonico TA 24 – Lupa Lecce 22 – Vieste 18 – Mola, Ostuni e Altamura 16 – Monteroni 12 – Castellaneta e Manfredonia 10 – Francavilla 6.

PROSSIMO TURNO (7ª rit. – 16 feb.): Ostuni-Molfetta, Mola-Altamura, Monteroni-Lupa Lecce, Monopoli-Castellaneta, Cus Jonico TA-Vieste, Francavilla-Manfredonia.

SERIE C SILVER – RISULTATI (5ª rit.): Monopoli-SDB Lecce 60-59, Dinamo Brindisi-F. Trani 106-75, Foggia-Barletta 96-89, Cus Bari-Cerignola 54-79, Juvetrani-Santa Rita TA 93-104, Corato-Mesagne 81-84, Molfetta-Adria Bari 67-63.

CLASSIFICA: Cerignola 34 – Molfetta 30 – Corato e Dinamo Brindisi 26 – NV Mesagne 22 – SDB Lecce, Monopoli e Adria Bari 18 – Foggia 14 – F. Trani e Barletta 12 – CUS Bari 10 – Juvetrani 8 – Santa Rita TA 2.

PROSSIMO TURNO (6ª rit. – 15-16 feb.): Santa Rita TA-Foggia, SDB Lecce-Corato, Adria Bari-Monopoli, Cerignola-Dinamo Brindisi, F. Trani-Molfetta, Barletta-CUS Bari, NV Mesagne-Juvetrani.

SERIE D GIRONE B – RISULTATI (8ª rit.): Invicta Brindisi-Assi Brindisi 68-72, MS Mesagne-Calimera 50-77, Maglie-Aurora Brindisi 64-88, Carovigno-Alezio 95-73, Francavilla-NB Lecce 61-81.

CLASSIFICA: Calimera e Carovigno 28 – MS Mesagne 22 – Invicta Brindisi e NB Lecce 20 – Assi Brindisi 18 – Francavilla 14 – Maglie 10 – Aurora Brindisi 8 – Alezio 2.

PROSSIMO TURNO (giornata n. 9ª rit. – 16 feb.): Alezio-Francavilla, Aurora Brindisi-MS Mesagne, Calimera-Carovigno, NB Lecce-Invicta Brindisi, Assi Brindisi-Maglie.

PROMOZIONE GIRONE B – RISULTATI (3ª rit.): Castellaneta-Massafra 64-57, Martina-Putignano 66-48, Cisternino-Conversano 68-46, F. Lecce-Ceglie 87-51.

CLASSIFICA: Carmiano 20 – Martina 16 – Castellaneta e Putignano 14 . F. Lecce e Cisternino 12 – Domiti La Pinta e Conversano 10 – Massafra 4 – Ceglie e Putignano 0.

PROSSIMO TURNO (giornata n. 4ª rit. – 15-16 feb.): Domiti La Pinta-Martina, Carmiano-Castellaneta, Ceglie-Cisternino, Putignano-F. Lecce.

1ª DIVISIONE GIRONE D – RISULTATI (1ª rit.): Casarano-San Marzano 92-42, Mola-Fasano 58-37, Palagiano-Alberobello 87-75.

CLASSIFICA: Monopoli e Casarano 10 – Alberobello 8 – Mola, Fasano e Palagiano 6 – San Marzano 2.

PROSSIMO TURNO (giornata n. 2ª rit. – 15 feb.): San Marzano-Mola, Fasano-Monopoli, Alberobello-Casarano.