SERIE A – Mancosu-Lapadula a forza sette: la classifica marcatori dopo la 23ª

Quattordici gol in due: Lapadula e Mancosu lanciano il Lecce al San Paolo di Napoli e scalano anche la classifica marcatori di Serie A dopo la 23esima giornata. Per il centravanti si tratta della seconda doppietta stagionale, ma la prima era stata confezionata nel mese di agosto in Tim Cup, contro la Salernitana. Decisamente più importante quella di ieri, terza rete in due gare. Il capitano, invece, ritorna al gol dopo essere andato liscio col Verona e aver saltato la goleada al Torino.

In testa c’è sempre Immobile ma Ronaldo e Lukaku gli rosicchiano un’altra lunghezza. Trentatré le reti di giornata, tre le doppiette: Lapadula, Barrow (Bologna) e Ramirez (Sampdoria).

Dopo 23 turni, questa è la classifica marcatori aggiornata:

25 RETI: Immobile C. (Lazio);

20 RETI: C. Ronaldo (Juventus);

17 RETI: Lukaku R. (Inter);

14 RETI: Joao Pedro (Cagliari), Ilicic J. (Atalanta);

12 RETI: Muriel L. (Atalanta);

11 RETI: Martinez L. (Inter), Caputo F. (Sassuolo);

10 RETI: Dzeko E. (Roma);

9 RETI: Belotti A. (Torino), Berardi D. (Sassuolo), Milik A. (Napoli);

8 RETI: Petagna A. (Spal), Cornelius A. (Parma), Zapata D. (Atalanta), Caicedo F. (Lazio);

7 RETI: Gosens R. (Atalanta), Mancosu M. (Lecce), Orsolini R. (Bologna), Quagliarella F. (Sampdoria), Lapadula G. (Lecce);

6 RETI: Correa J. (Lazio), Gomez A. (Atalanta), Simeone G. (Cagliari), Pandev G. (Genoa), Boga J. (Sassuolo);

5 RETI: Kouamè C. (Genoa), Palacio R. (Bologna), Kolarov A. (Roma), Dybala P. (Juventus), Higuain G. (Juventus), Balotelli M. (Brescia), Berenguer A. (Torino), Hernandez T. (Milan), , Nainggolan R. (Cagliari), Kulusevski D. (Parma), Mertens D. (Napoli), Gabbiadini M. (Sampdoria), Criscito D. (Genoa), De Paul R. (Udinese), Ramirez G. (Sampdoria);

4 RETI: Donnarumma A. (Brescia), Piatek K. (Milan), Sansone N. (Bologna), Gervinho (Parma), Ansaldi C. (Torino), Zaniolo M. (Roma), Pasalic M. (Atalanta), Okaka S. (Udinese), Lasagna K. (Udinese), Vlahovic D. (Fiorentina), Insigne L. (Napoli), Djuricic F. (Sassuolo), Bani M. (Bologna), Torregrossa E. (Brescia), Mkhitaryan H. (Roma), Chiesa F. (Fiorentina), Pazzini G. (Verona), Rebic A. (Milan);

3 RETI: Calderoni M., Falco (Lecce) e altri 22;

2 RETI: La Mantia A., Babacar K., Farias D. (Lecce) e altri 40;

UNA RETE: Lucioni F., Tabanelli A., Barak A., Deiola A. (Lecce) e altri 81.