OTRANTO – Bruno, fatal Vieste: arriva l’esonero dalla società

La sconfitta interna maturata nei minuti finali contro il Vieste è stata fatale alla panchina di mister Gigi Bruno. L’Otranto, con una nota diffusa sui social, ha deciso infatti di esonerare l’allenatore salentino.

La F.C. Otranto comunica l’esonero di mr. GIGI BRUNO dall’ incarico di allenatore della prima squadra.

A mister Bruno vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta, la serietà, la correttezza professionale.



Sebbene amareggiati, dobbiamo ritenere concluso l’ottimo ciclo del mister presso il nostro sodalizio.

Pur riconoscendone gli enormi meriti per il conseguimento di due difficili salvezze consecutive e dell’attuale intermedia posizione di classifica, le recenti prestazioni ed i conseguenti ultimi risultati negativi, ci costringono a dare una scossa all’ambiente per uscire sin da subito dalla potenziale spirale negativa.



E lo facciamo con il massimo del rammarico perché consapevoli che questo sodalizio nei suoi 10 anni di vita, dimostrando serietà e coerenza, non aveva ancora mai dovuto ricorrere all’estrema arma dell’esonero dell’allenatore.



A mister Bruno auguriamo il massimo per il futuro dei suoi impegni sportivi e lo ringraziamo pubblicamente per gli ottimi risultati sin qui conseguiti.



Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore che condurrà sin da subito la squadra verso i prossimi impegni.