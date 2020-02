SECONDA CATEGORIA/C – Real Ruffano, allungo in classifica. Sale il Cursi: i tabellini della 18ª giornata

Scappa via il Real Ruffano che travolge in casa il Neviano e approfitta del mezzo stop del Parabita e del turno di riposo dello Spartak per allungare in classifica. Il Cursi si aggiudica lo scontro diretto col Vernole e aggancia lo Spartak al terzo posto. Vittorie per Alessano, San Pietro Vernotico e Collepasso.

I tabellini della 18esima giornata di Seconda Categoria/C:

SG SURBO-ALESSANO 1-4

RETI: 5 pt Mendolia (A), 32 pt e 21 st Musio (A), 5 st Polito (S), 12 st Piccinni (A)

SG SURBO: De Carlo, Monaco, Signore, Ingrosso, Negro, Alessano, Conte, Zonno, Polito, Greco, Rosato. All. Pareo.

ALESSANO: Toscano, Margarito, Musio G., Bortone, Musio A., De Pascalis, Morciano, Martella, Mendolia, D’Amico, Piccinni (Musio M.). All. Desiderato.

ARBITRO: Durante di Brindisi.

COLLEPASSO-SAN CASSIANO 1-0

RETI: 38 st Camara

COLLEPASSO: Costante, Camara, De Lorenzis, Imperiale, Bianco, Spinola, Palumbo, Della ROcca (Bove), Vincenti (Molle), Scigliuzzo, Carrozza G. (Franco). All. De Pace.

SAN CASSIANO: Monteduro, Urso, Dongiovanni, Colombrino, De Giorgi A., Negro (De Giorgi T.), Leggio, Licchetta, Vedruccio (Cancelli), Fiore, Malorgio. All. De Giorgi T.

ARBITRO: Romano di Lecce.

SP VERNOTICO-AP SPECCHIA 2-1

RETI: 4 pt Pantaleo (APS), 10 st Cardia (SPV), 27 st Suleiman (SPV)

SP VERNOTICO: Pagano, Berete (Cavalcante), Miccoli, Mileto, De Michele, Omoreige (Loperfido), Pagliara, De Perto (Finisguerra), Sissoko Leo), Cardia, Suleiman (Didhiou). D. acc. Guerrazzi.

AP SPECCHIA: Fusaro, Maisto, Nuccio (Zecca) Musio (Moscatello), Branca, Sanapo, Cosi (Manco), Scupola, De Masi, De Filippis, Pantaleo, Cavalera (De Siena). All. Agostinello.

ARBITRO: Delle Rose di Lecce.

CURSI-VERNOLE 5-2

RETI: 13 pt Freuli (V), 25 st Riezzo (V), 40 pt, 29 st e 43 st Pellè (C), 12 st e 39 st V. De Vitis (C)

CURSI: Giannetta, Bafunno (Monteforte), Turi, Donno M., Gervasi, De Riccardis, Vadruccio De Vitis (Donno U.), Cataldo, Toma, Pellè, Elia (Saracino). All. Carati.

VERNOLE: Bortone, Corvino, Fiorentino, Paladini, Giannone, Mohamed, Montinaro, Riezzo, Delle Site, Protopapa, Freuli. D. acc. Fasini.

ARBITRO: Pedone di Taranto.

REAL RUFFANO-REAL NEVIANO 4-1

RETI: 8′ pt Ciurlia (RR), 40 pt Remigi (RR), 45 pt Riccardo (RR), 5 st Ramundo (RN), 18 st Capasa (RR)

REAL RUFFANO: De Gaetani, Gravante, Remigi (Marra), Halim A., Riccio, Ciurlia (De Iaco), Tarsilla, Minonna, Bono, Capasa, Riccardo. All. Tanisi.

REAL NEVIANO: Dimo, De Giorgi, Cuppone, Francone, Di Donfrancesco, Aluisi, Napoli, De Dardona, De Lorenzis, Mastria, Ramundo. All. Greco.

ARBITRO: De Gaetanis di Brindisi.

ANDRANO-SD PARABITA 1-1

RETI: 23 st Turco (A), 32 st Rizzello (P)

ANDRANO: Panico, Zacheo, Rizzo S., Accogli M,, Rizzo A., Accogli D., Surano (Ingletto), Piscopiello, Turco (Rizzo D.), Accogli S., Musarò (Stefanelli). All Pantaleo.

SD PARABITA: Marzano, Cataldi, Fattizzo, Gianfreda, Schito, D’Amore, Viali (Rizzello), Pedaci (Mandorino), Provenzano, Totaro, De Pascali. All. Turlizzi.

ARBITRO: Damiano di Lecce.