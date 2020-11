SERIE D/H – Gli highlights di Casarano-Taranto 1-1 e Aversa-Nardò 0-0

Due pareggi nei due recuperi della quinta giornata di Serie D girone H giocati ieri. A Casarano finisce 1-1 il derby col Taranto, per via delle reti di Guaita e Favetta, sul finire (o a tempo scaduto) delle due frazioni.

A reti bianche, invece, il confronto tra Real Agro Aversa e Nardò.

Di seguito gli highlights dei due incontri (fonte: Nardo Channel e Studio 100):

REAL AVERSA-NARDÒ 0-0

REAL AVERSA: Papa, Faiello (55′ Ziello), Marani, Gallo, Varchetta, Lanzillo, Ndiaye, Bernardini, Simonetti (90+1′ Messina), Chianese, Della Corte (90′ Denkovski). Allenatore: De Stefano.

NARDÒ: Milli, Mengoli, Cancelli, Stranieri, Scialpi, Sepe, De Giorgi, Zappacosta (61′ Potenza), Tornros (41′ Caputo), Massari (70′ Valzano), Gallo (70′ Lamacchia). Allenatore: Danucci.

ARBITRO: Flavio Fantozzi di Civitavecchia (Magherini-Librale).

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Scialpi (N), Bernardini (A), Sepe (N), Chianese (A); espulsi: Chianese (A) al 75′ per doppia ammonizione. Recupero: 1′ pt, 4′ st. Prima del via, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona.

CASARANO- TARANTO 1-1

RETI: 45+1’ Guaita (T), 90+5’ Favetta (C)

CASARANO (4-3-3): Guido; Pagliai, Pedicone, Tascone (69′ Atteo), Longhi (32’ Benvenga); Mattera, Sansone, Bruno (57′ Versienti); Rodiguez (73′ Mincica), Giacomarro, El Ouazni (66′ Favetta). A disposizione: Pitarresi, Onda, Feola A., D’Andria. Allenatore: Vincenzo Feola.

TARANTO (4-4-2): Sposito; Boccia, Caldore, Marsili, Guastamacchia, Rizzo; Guaita (84′ Lagzir), Diaby (90′ Marino), Santarpia (69′ Mastromonaco); Matute, Falcone (79′ Calemme). A disposizione: Ciezkowski, Shehu, Gonzalez, Aquadro, Stracqualursi. Allenatore: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Giorgio Di Cicco di Lanciano; assistenti Cristiano Pelosi di Ercolano e Pierpaolo Vitale di Salerno.

NOTE: Nuvoloso, 14 gradi. Terreno pesante, allentato dalla copiosa pioggia caduta nel corso della notte. La gara è stata preceduta da un minuto di silenzio per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Ammoniti: 33’ Santarpia (T), 39’ Matute (T), 41’ Diaby (T), 55’ Pedicone (C), 82′ Atteo (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 5’ st. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria.