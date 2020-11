VOLLEY A2/f – Cutrofiano, a Vallefoglia va tutto storto: risultati, classifica e prossimo turno

Seconda sconfitta stagionale e primato ceduto. Domenica da dimenticare per la Cuore di Mamma Volley Cutrofiano che, nel big-match della terza di ritorno, si spegne e cede il passo al Vallefoglia. La squadra di coach Bonafede, in quattro set, porta a casa l’incontro e mette la freccia in classifica. Le marchigiane, ora, comandano il girone Est con 23 punti in 11 gare, un punto in più rispetto al team di coach Antonio Carratù (che, però, ha una gara in meno, dovendo recuperare la sfida interna contro il Montecchio).

Al Pala Dionigi il Cutrofiano parte col freno a mano tirato e, in 23′, perde il primo set per 25-18. Sullo stesso copione il secondo set, sempre comandato dalle pesaresi che prendono un buon margine già al primo cambio campo, lo mantengono, allungano e chiudono sul 25-20. Anche il terzo set parte male per le salentine che vanno sotto 8-5 ma poi si riorganizzano, operano il sorpasso a metà frazione e chiudono i conti sul 21-25. Quando si attende continuità dal Cutrofiano, ritorna, invece, il Vallefoglia che ricomincia a mettere a terra palloni su palloni e manda in archivio l’incontro, aggiudicandosi il quarto set per 25-20.

Non basta Castaneda alla Cuore di Mamma, autrice di ben 24 punti. Top scorer dell’incontro la schiacciatrice locale Alice Pamio, con 29 punti. Domenica prossima, turno di riposo per il Cutrofiano.

IL TABELLINO

MEGABOX VALLEFOGLIA-CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-1

(25-18, 25-20, 21-25, 25-20)

VALLEFOGLIA: Bresciani (L), Bacchi 16, Kramer 7, Costagli 9, Balboni 4, Saccomanni 0, Stafoggia 0, Colzi 8, Pamio 29, Durante ne, Bertaiola 0, Ricci 0. Coach: Bonafede.

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 3, Soleti (L) ne, Panucci 10, Quarchioni 3, M’Bra 1, Castaneda 24, Menghi 8, Rizzieri 0, Morciano 3, Caneva 3, Gorgoni ne. Coach: Carratù.

ARBITRI: Somansino-Dell’Orso.

RISULTATI (3ª ritorno): Talmassons-Montecchio 3-1, SG Marignano-Martignacco 3-1, Soverato-Ravenna 3-0, Vallefoglia-Cutrofiano 3-1.

CLASSIFICA: Vallefoglia 23 (g. 11) – Cutrofiano 22 (10) – Soverato 21 (11) – SG Marignano (10), Ravenna (10) e Talmassons (10) 15 – Martignacco 12 (11) – Macerata 9 (8) – Montecchio 3 (9).

PROSSIMO TURNO (5 dic.): Ravenna-Talmassons, Montecchio-SG Marignano, Martignacco-Vallefoglia, Macerata-Soverato.