VOLLEY A3/m – Galatina continua la marcia vincente, Lecce dura troppo poco: risultati della 7ª, classifica e prossimi turni

Domenica agrodolce per le salentine di volley A3 maschile. Galatina, superando Roma in quattro set, continua la sua marcia a punteggio pieno in classifica, che comanda con 15 punti in cinque gare. Male, invece, Aurispa Libellula Lecce che, dopo aver conquistato il primo set sul campo del Tuscania di coach Paolino Tofoli, tira i remi in barca e si lascia travolgere nei successivi tre parziali.

Nella settima giornata di campionato si sono disputate solo quattro delle sei gare previste. Rinviate per Covid Palmi-Pineto e Modica-Ottaviano. Il Galatina ritornerà in campo già mercoledì prossimo, 2 dicembre, per recuperare il match interno contro il Modica. Restano da programmare, poi, Sabaudia-Galatina (4ª) e Aurispa-Palmi (6ª).

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA-AURISPA LIBELLULA LECCE 3-1

(19-25, 25-20, 25-22, 25-19)

TUSCANIA: Stamegna 0, Marsili 4, Pace (L), Menichetti 0, De Paola 17, Gradi 25, Boswinkel ne, Catinelli 0, Skuodis 7, Cioffi 5, Ragoni 0, Ceccobello 16. Coach: Tofoli.

LECCE: Morciano (L), Longo 1, Poli ne, Ciardo ne, Strabawa 23, Disabato 14, Lisi (L), Rau 7, Capelli 2, Agrusti 6, Russo ne, Mazzon 9. Coach: Denora.

ARBITRI: Cruccolini-Carcione.

–

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-SMI ROMA 3-1

(30-28, 14-25, 25-22, 25-19)

GALATINA: Apollonio (L), Parisi 1, Musardo 11, Giannotti 21, Lotito 9, Gallo 1, Maiorana 4, Elia 13, Torchia (L), Conoci ne, Lentini 0, Buracci 0. Coach: Stomeo.

ROMA: Morelli 10, Coggiola 13, De Fabritiis 14, Franchi De’ Cavalieri 0, Antonucci 9, De Vito 0, Rossi 16, Titta (L), Consalvo 0, Tozzi ne, Milone (L), Sideri ne, Iannacone 0, Mandolini 14. Coach: Budani.

ARBITRI: Nicolazzo-Chiriatti.

RISULTATI A3 BLU (giornata 7): Tuscania-Lecce 3-1, Palmi-Pineto nd, Sabaudia-Aci Castello 3-1, Modica-Ottaviano nd, Aversa-Grottazzolina 0-3. Galatina-Roma 3-1.

CLASSIFICA: Galatina 15 – Grottazzolina 14 – Ottaviano 10 – Modica 9 – Pineto e Lecce 8 – Tuscania 7 – Sabaudia e Roma 6 – Aversa 4 – Palmi e Aci Castello 3.

PROSSIMO TURNO (6 dic.): Grottazzolina-Sabaudia, Roma-Ottaviano, Palmi-Modica, Lecce-Aversa, Aci Castello-Tuscania, Pineto-Galatina (2 dic.: Galatina-Modica).