SERIE C/C – Gli highlights di Virtus Francavilla-Teramo 1-1

Buon punto per la Virtus Francavilla che esce indenne dallo “Zaccheria” di Foggia. Dopo un primo tempo equilibrato, ma senza grosse occasioni da rete, sono i padroni di casa a trovare il gol del vantaggio in avvio di ripresa: un errore difensivo biancazzurro dà il via ad una ripartenza foggiana e Rocca, evitando un paio…