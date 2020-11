SERIE B – Tutino lancia la Salernitana: Cosenza ko, sorpasso su Lecce e Empoli effettuato. La nuova classifica

Una rete di Tutino è sufficiente alla squadra di Fabrizio Castori per battere a domicilio il Cosenza e per riportarsi in vetta alla classifica, mantenendo due punti di vantaggio su Lecce e Empoli. Questa sera si chiude la nona giornata con Entella-Spal