LIVE! SERIE B – Risultati 9ª giornata, classifica e prossimo turno

Quarta vittoria consecutiva colta, in extremis, con un destro magico di Falco. Il Lecce sale, momentaneamente, in vetta alla classifica, in attesa delle altre gare, e mister Eugenio Corini mantiene la promessa: quella di venire a Verona da ex per vincere. L’analisi del tecnico giallorosso dopo la vittoria col Chievo. “Ci abbiamo provato sino alla fine…