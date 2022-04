SERIE D/H – Cerignola, un’altra Botta verso la C. Fasano, i playoff a un passo: i tabellini della 33ª giornata

Va all’Audace Cerignola il big-match della 33esima giornata di Serie D girone H. I dauni s’impongono di misura sul campo del Francavilla in Sinni, secondo in classifica, e lo distaccano di ben 14 punti, gap ormai incolmabile per la compagine lucana. Malcore e compagni potranno festeggiare la Serie C diretta domenica 24 aprile nel match casalingo contro il Bitonto, contro il quale basterà anche un pareggio.

Vittoria forse decisiva per la zona playoff quella del Fasano che si aggiudica ili derby contro l’Altamura grazie a una tripletta di Corvino. Dopo una serie di risultati positivi, cade in casa il Brindisi contro la Casertana. Nulla è pregiudicato in zona salvezza, ma bisognerà mettersi subito alle spalle il ko contro la squadra di Feola. Dopo tre ko, ritorna a sorridere anche il Casarano, a cui basta un gol di Avantaggiato per archiviare la pratica Molfetta.

Risorge il Nardò che dilaga a Rotonda e aggiunge tre punti alla sua classifica, portandosi a quota 34, con cinque punti di distacco dalla zona retrocessione diretta, nella quale il Bisceglie non ha giocato e il Matino, perdendo a Marigliano, ormai non sembra avere più speranze.

Si ritornerà in campo il 24 aprile. Il 20, però, sono in programma i recuperi Lavello-Nardò e Nola-Rotonda.

I tabellini:

BITONTO-LAVELLO 0-1

RETI: 25′ pt Ouattara

BITONTO (3-4-1-2): Figliola; Petta, Lanzolla (34′ st Taurino), Lacassia; Stasi (32′ st Radicchio), Mariani (1′ st Biason), Piarulli, Turitto (9′ st Palumbo), Riccardi; Lattanzio (15′ st D’Anna), Santoro. All. Potenza.

LAVELLO (4-3-3): Chironi; San Roman, Di Fulvio, Onraita, Massa (26′ pt Mannina); Grande (46′ st Tavarone), Dominguez, Militano; Tapia, Ouattara (43′ st Basrak), Marcellino (23′ st Sessa). All. Zeman.

ARBITRO: Colaninno di Nola.

—

BRINDISI-CASERTANA 2-3

RETI: 22′ pt Meneses (B), 39′ pt e 42′ st Feola A. (C), 8′ st Esposito (B), 31′ st rig. Favetta (C)

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Esposito, Spinelli (2′ st Alfano), Moi (1′ st De Luca); Morleo (1′ st Di Giulio), Triarico (1′ st Trovè), Galdean, Silvestro (25′ st Zappacosta), Maione; Badje, Meneses. All. Di Costanzo.

CASERTANA (4-3-2-1): Carotenuto; Munoz, Di Somma, Colacicchi, Feola A.; Monti, Vacca (23′ st Carannante), D’Ottavi (14′ st Cusumano); Mansour (36′ st Diaz), Kosovan (23′ st Felleca); Favetta (44′ st Salto). All. Feola V.

ARBITRO: Matina di Palermo.

NOTE: espulso Meneses (B) al 34′ st per doppia ammonizione.

—

FASANO-TEAM ALTAMURA 3-2

RETI: 3′ pt, 19′ st e 35′ st Corvino (F), 47′ pt aut. Camara (TA), 21′ st Molinaro (TA)

FASANO (4-2-3-1): Suma; Del Col, Camara, Gorzelewsky, Bianco; Capomaggio, Lezzi (35′ st Bernardi); Battista (22′ st Losavio), Corvino, Calabria; Gomes Forbes (22′ st Sosa). All. Danucci.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Giuliani; Kanoute, Sall, Errico; Molinaro, Serra (40′ st Massari), Lucchese, Baradji, Tazza; Lorusso (30′ st Tedesco), Abreu. All. Dibenedetto.

ARBITRO: Vailati di Crema.

—

FRANCAVILLA-A. CERIGNOLA 0-1

RETI: 45′ pt Botta

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Navarro (35′ st Cabella), Ferrante, Russo, Cristallo (28′ st Vaughn), Langone (14′ st Petruccetti), Ganci, Melillo, Polichetti (29′ st Antonacci); Gentile (12′ st De Marco), Nolè. All. Ragno.

A. CERIGNOLA (3-5-2): Trezza; Manzo, Allegrini (33′ st Silletti), Sirri; Vitiello, Giacomarro (11′ st Loiodice), Agnelli (29′ st Maltese), Botta (31′ st Muscatiello), Russo; Malcore, Achik (11′ st Tascone). All. Pazienza.

ARBITRO: Silvera di Valdarno.

—

MARIGLIANESE-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 30′ pt aut. Prete

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione; Micillo, De Angelis, Pantano, De Giorgi; Marzano (30′ st Massaro), De Martino (44′ st Strazzullo), Langella, Esposito (45′ st Ragosta); Aracri, Rimoli (31′ pt Tagliamonte). All. Sanchez.

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Meola, Rantucho, Patronelli; Monopoli, Calò (5′ st Cimino), Tarantino, Inguscio, Prete; Palmisano, Stauciuc (10′ st Morra). All. Branà.

ARBITRO: Poli di Verona.

—

MOLFETTA-CASARANO 0-1

RETI: 14′ st Avantaggiato

MOLFETTA: Viola, Pinto, Monaco (22′ st Guadalupi), Gjonaj, Pozzebon (40′ st Romio), Cappiello (22′ st Kordic), De Gol, Fedel, Dubas, Panebianco, Giambuzzi. All. Bartoli.

CASARANO: Iannì, Vitofrancesco, Raimo, Meduri, Rizzo, Sanchez, Fontana, Atteo, Santarcangelo, Avantaggiato (24′ st Coronese), Dellino (24′ st Tedesco). All. Monticciolo.

ARBITRO: Selva di Alghero.

NOTE: espulsi Monticciolo (All. C.) al 33′ pt per proteste; Pinto (M) al 9′ st, Prinari (C) al 15′ st dalla panchina.

—

NOCERINA-NOLA 4-2

RETI: 20′ pt Palmieri (Noc), 38′ pt e 13′ st Cuomo (Noc), 41′ pt Caliendo (Nol), 44′ pt Bovo (Noc), 50′ st D’Angelo (Nol)

NOCERINA (3-4-3): Venditti; Bruno (18′ st Scrugli), Donida, Garofalo; Esposito, Bovo (47′ pt Vecchione), Cuomo (30′ st Chietti), Saporito; Palmieri (22′ st Mancino), Mazzeo, Dammacco (4′ st Donnarumma A.). All. Salsano.

NOLA (3-4-3): Mariano; Dicignano (27′ st Donnarumma G.), Cassandro, D’Orsi; Caliendo, Zito (24′ st Miocchi), Ccampora, Sagliano (17′ st Togora); D’Angelo, Coratella (22′ st Figliolia), Di Dato. All. Condemi.

ARBITRO: Mazzoni di Prato.,

NOTE: espulso Garofalo (Noc) al 36′ st.

—

ROTONDA-NARDÒ 2-5

RETI: 10′ pt e 43′ pt Cristaldi (N), 24′ pt Romeo (N), 27′ pt rig. Puntoriere (N), 16′ st e 20′ st Ferreira (R), 24′ st Cavaliere (N)

ROTONDA (3-5-2): Polizzi – Ruano, Giordano (4’ st Adeyemo), Sanzone – Valenti, Boscaglia (28’ pt Baldeh), Rotella (35’ pt Ceesay), Saverino, Leone (28’ pt Pichard) – Palermo (23’ st Corado), Ferreira. All. Napoli.

NARDÒ (3-5-2): Petrarca – Trinchera, Romeo, Masetti – De Giorgi (9’ st Mariano), Mancarella (41’ st Gallo), Cancelli, Caracciolo, Alfarano (33’ st Valzano) – Puntoriere (35’ pt Caputo), Cristaldi (21’ st Cavaliere). All. De Candia.

ARBITRO: Esposito di Napoli.

—

SAN GIORGIO-BISCEGLIE rinviata al 1° maggio

—

SORRENTO-GRAVINA 2-2

RETI: 18′ pt La Monica (S), 30′ pt Chiaradia (G), 14′ st Gilli aut. (S), 38′ st aut. La Monica (G)

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Rizzo, Cacace, Mansi; Romano, La Monica, Virgilio, Selvaggio (1′ st Carrotta); Tedesco (1′ st petito), Ripa, Gargiulo. All. Cioffi.

GRAVINA (4-4-2): Mascolo; Kharmoud, Gilli, Giglio, Chiaradia; Macario (12′ st Bruno), Borgia, Tuninetti (30′ st Scalisi), Tommasone (40′ st Leigh); Chacon, Diop (12′ st Krstevski). All. Summa-Ragone.

ARBITRO: Campagni di Firenze.