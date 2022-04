VIRTUS MATINO – Ancora un’autorete, la Mariglianese ringrazia e passa all’incasso

Ancora un’autorete a decidere, in peggio, le sorti della Virtus Matino. Come domenica scorsa a Cerignola, quando Patronelli infilò la propria porta regalando la vittoria all’Audace, allo stesso modo i biancazzurri regalano la vittoria alla Mariglianese “grazie” a uno scomposto colpo di testa di Prete che s’infila nella porta sbagliata. Una sconfitta, quella rimediata in Campania, che riduce a un lumicino le speranze salvezza della compagine di Giuseppe Branà, comunque in grado di giocare una discreta partita e di dimostrare di non meritare l’ultima casella in classifica.

La cronaca si apre con una girata di Marzano per i locali che trova pronto Leuci. Al 20′ Aracri prova il calcio piazzato, alzando troppo la mira. Si fa vedere Inguscio, ben chiuso dalla difesa locale. Alla mezzora, il gol-partita: cross dalla sinistra di Marzano, tuffo di testa di Prete e palla nella propria porta nel tentativo di spazzare. Finisce così il primo tempo.

In avvio di ripresa, l’ex Lecce Rimoli mette un po’ in crisi Leuci che, comunque, riesce a cavarsela. Il Matino conduce il gioco a caccia del pari ma non incide in avanti e la Mariglianese si fa più intraprendente in cerca del gol-sicurezza con Esposito. Proteste salentine a metà tempo per un colpo di testa di Cimino respinto forse con un braccio in mischia. Poli lascia correre. Sarà l’ultima occasione per il Matino che poi rischia due volte di subire il gol del 2-0, prima con Esposito, due volte, poi con Aracri.

La Virtus resta inchiodata a 24 punti e le avversarie dirette di allontanano. Alla ripresa il 24 aprile, Monopoli e compagni ospiteranno la Nocerina, candidata a un posto nei playoff promozione.

—

IL TABELLINO

Marigliano (Na), stadio “S. Maria delle Grazie”

giovedì 14 aprile 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 33

MARIGLIANESE-VIRTUS MATINO 1-0

RETI: 30′ pt aut. Prete

MARIGLIANESE: Maione, Micillo, De Angelis, De Giorgi, Pantano, Marzano (30′ st Massaro), De Martino (44′ st Strazzullo), Langella, Esposito (45′ st Ragosta), Aracri, Rimoli (31′ st Tagliamonte). All. Sanchez.

VIRTUS MATINO: Leuci, Prete, Patronelli, Tarantino, Rantucho, Meola, Monopoli, Calò (5′ st Cimino), Stauciuc (10′ st Morra), Palmisano, Inguscio. All. Branà.

ARBITRO: Poli di Verona.

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti: Pantano, Rimoli, Maione, Micillo (Mar), Prete, Leuci (VM).

RISULTATI E CLASSIFICA