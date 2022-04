CASARANO – Avantaggiato firma il blitz di Molfetta, le Serpi ricominciano a muovere la classifica

Il Casarano si scrolla di dosso le ansie derivanti dalle tre sconfitte consecutive rimediate ultimamente e passa sul campo del Molfetta, facendo ripartire la sua corsa verso la salvezza che si era bruscamente interrotta.

Una vera e propria boccata d’ossigeno, come anche confermato da mister Alessandro Monticciolo nel post-gara, il successo contro la compagine barese, più vicina al gol soprattutto nella prima frazione, quando Iannì si è dovuto esibire in almeno tre interventi salva-risultato. A contorno, anche un palo di Pozzebon e anche le grandi proteste del Casarano in occasione di un fallo su Avantaggiato lanciato verso la porta avversaria. L’arbitro fischia il fallo e ferma il gioco invece di concedere il vantaggio e ciò manda su tutte le furie il tecnico rossazzurro che si vede sventolare il cartellino rosso per proteste.

È sempre Molfetta in avvio di ripresa, poi Pinto lascia in dieci i suoi compagni e il Casarano ne approfitta per andare in porta con Avantaggiato, bravissimo a fulminare Viola con un tiro secco da media distanza. Trovato il punto del vantaggio, il Casarano cerca di amministrare il pallone e il gioco, riuscendoci abbastanza comodamente e mancando anche il gol del raddoppio nei minuti finali con Santarcangelo che non riesce a insaccare da buona posizione.

Alla ripresa, altra gara sparaggio per i rossazzurri, quando, al “Capozza”, si farà vedere il San Giorgio.

IL TABELLINO

Molfetta, stadio “P. Poli”

giovedì 14 aprile 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 33

MOLFETTA-CASARANO 0-1

RETI: 14′ st Avantaggiato

MOLFETTA: Viola, Pinto, Monaco (22′ st Guadalupi), Gjonaj, Pozzebon (40′ st Romio), Cappiello (22′ st Kordic), De Gol, Fedel, Dubas, Panebianco, Giambuzzi. All. Bartoli.

CASARANO: Iannì, Vitofrancesco, Raimo, Meduri, Rizzo, Sanchez, Fontana, Atteo, Santarcangelo, Avantaggiato (24′ st Coronese), Dellino (24′ st Tedesco). All. Monticciolo.

ARBITRO: Selva di Alghero.

NOTE: espulsi Monticciolo (All. C.) al 33′ pt per proteste; Pinto (M) al 9′ st, Prinari (C) al 15′ st dalla panchina.

