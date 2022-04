SERIE B – Benevento a secco, il Cosenza infiocchetta un regalo per le prime: la nuova classifica

foto: F. Caserta, all. Beneventoph: Coribello/SS

A sorpresa, il Benevento fallisce l’assalto al secondo posto della classifica di Serie B. Le Streghe escono battute dal San Vito-Marulla di Cosenza nel recupero della 28esima giornata, grazie a un’incornata perfetta di Camporese, difensore goleador, quando mancavano soli quattro minuti al 90′.

Una gara dominata dalla squadra di Fabio Caserta che, più volte, spreca occasioni da gol nitide, sia nel primo, sia nel secondo tempo. Grande prova del portiere di casa Matosevic, più volte decisivo. I calabresi puntavano chiaramente al pareggio e a far trascorrere il cronometro quanto più in fretta possibile. Poi, su un corner, lo stacco vincente di Camporese mette il sigillo sull’incontro. Da segnalare una traversa di Brignola per il Benevento al minuto 91.

Dal risultato di Cosenza, ne giovano le prime della classifica che mantengono immutate le posizioni, tenendo a distanza la squadra campana.

La nuova classifica: Lecce 65; Monza e Cremonese 63; Brescia 61; Benevento e Pisa 60; Ascoli 55; Frosinone 54; Perugia 49; Cittadella 48; Ternana 47; Parma 45; Como e Reggina 44; Spal 34; Alessandria 29; Cosenza 28; LR Vicenza 25; Crotone 21; Pordenone 17.