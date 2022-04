NARDÒ – Rotonda demolito a domicilio, per il Toro una sana boccata d’ossigeno

Una sana boccata d’ossigeno per il Nardò che si mette alle spalle la sconfitta col Bitonto e cala il pokerissimo sul campo di uno scialbo Rotonda.

L’avvio di gara vede i padroni di casa più determinati, ma è solo un fuoco di paglia. Il Nardò ci mette poco per scaldare i motori, spinto, sulla destra, da capitan De Giorgi e da Mancarella che hanno fatto ammattire i rispettivi avversari diretti.

I taccuini s’inaugurano al 5′ quando De Giorgi scappa via e imbuca per Cristaldi, il cui cross al centro è catturato da Polizzi. La replica lucana è affidata a Valenti che mette in mezzo un pallone non raccolto da nessuno dei suoi e neutralizzato da Petrarca. Poi gli ospiti alzano i giri del motore con Mancarella che mette in mezzo per De Giorgi: palo sfiorato di testa. Il gol del vantaggio neretino giunge al 10′: spiovente di Mancarella per Cristaldi che lo addomestica e lo spedisce dentro in mischia. Il Nardò non si ferma e continua a sfornare palle gol. Per il raddoppio è questione di minuti: al 24′ è Romeo a beffare tutti sotto misura e a spedire alle spalle di Polizzi il pallone dello 0-2. C’è gloria anche per Puntoriere che, al 27′, spara sotto la traversa il rigore dello 0-3. A chiudere il primo tempo stratosferico dei salentini è il gol di Cristaldi che, al 43′, indovina l’angolino basso.

Napoli rivoluziona la squadra e i suoi hanno un sussulto d’orgoglio attorno al quarto d’ora, con la doppietta di Ferreira: al 16′ spara un missile imprendibile alle spalle di Petrarca, direttamente su punizione e dai 25 metri; al 20′ sfrutta al meglio un assist di Ruano per mandare il pallone all’angolino alla sinistra del portiere neretino. La gioia dei lucani, però, dura poco: al 24′ Cavaliere, con uno spunto dalla destra, fredda Polizzi per il gol che vale il 2-5 finale.

Tre punti d’oro per il Nardò che riprende la sua missione salvezza. Dopo Pasqua, altra trasferta lucana, mercoledì 20, per il recupero col Lavello.

IL TABELLINO

Rotonda (Pz), stadio “Di Sanzo”

giovedì 14 aprile 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 33

ROTONDA-NARDÒ 2-5

RETI: 10′ pt e 43′ pt Cristaldi (N), 24′ pt Romeo (N), 27′ pt rig. Puntoriere (N), 16′ st e 20′ st Ferreira (R), 24′ st Cavaliere (N)

ROTONDA (3-5-2): Polizzi – Ruano, Giordano (4’ st Adeyemo), Sanzone – Valenti, Boscaglia (28’ pt Baldeh), Rotella (35’ pt Ceesay), Saverino, Leone (28’ pt Pichard) – Palermo (23’ st Corado), Ferreira. A disp. Kapustins, De Foglio, Valerio, Garritano. All. Napoli.

NARDÒ (3-5-2): Petrarca – Trinchera, Romeo, Masetti – De Giorgi (9’ st Mariano), Mancarella (41’ st Gallo), Cancelli, Caracciolo, Alfarano (33’ st Valzano) – Puntoriere (35’ pt Caputo), Cristaldi (21’ st Cavaliere). A disp. Rollo, De Feo, My, Dorini. All. De Candia.

ARBITRO: Esposito di Napoli.

NOTE: ammoniti Ruano, Palermo, Ceesay (R), Alfarano, Mariano (N). Angoli: 3-6. Rec. 3’ pt, 4’ st.

