COPPA PUGLIA, i risultati delle gare di ritorno dei quarti di finale

La Coppa Puglia 2021/22 manda in archivio anche i quarti di finale. Nel pomeriggio si sono giocate le gare di ritorno che hanno designato le quattro semifinalista: una foggiana, una brindisina, una leccese e una barese.

L’Audace Cagnano travolge il Città di Trani per 4-1 staccando il pass per le semifinali dopo l’1-1 in trasferta dell’andata. Il Ceglie ribalta la sconfitta per 3-4 dell’andata, battendo in casa il Mesagne per 3-2 e passa per il maggior numero di gol segnati in trasferta. Cinque gol non bastano nemmeno al Cursi per ribaltare lo 0-5 dell’andata: il Galatone ne segna due anche nel ritorno e passa il turno. Per finire, limita i danni il Levante Azzurro che perde sul campo del Santeramo ma con un solo gol di scarto, avendo vinto di due all’andata.

I risultati:

Audace Cagnano-Città di Trani 4-1 (and. 1-1)

Calcio Ceglie-Mesagne 3-2 (and. 3-4)

Cursi-Salve (Galatone) 5-2 (and. 0-5)

FC Santeramo-Levante Azzurro 2-1 (and. 2-4)

Le gare di semifinale (per criterio di vicinanza geografica: Audace Cagnano-Levante Azzurro e Ceglie-Galatone, con sorteggio da definire) sono in programma per il 28 aprile (andata) e per il 12 maggio.