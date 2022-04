LECCE – Gruppo al gran completo in vista della missione Reggina

Senza grossi intoppi, procede la preparazione del Lecce in vista del match di Pasquetta (ore 15) contro la Reggina. Al Granillo, al momento, saranno presenti circa 700 tifosi giallorossi a incitare la propria squadra a caccia della vittoria che potrebbe consolidare il primo posto. L’unico indisponibile per la trasferta calabrese sarà Alexis Blin, appiedato per un turno dal Giudice sportivo per via dell’ammonizione (ingenua ed evitabile) rimediata contro la Spal in stato di diffida. Tra gli amaranto, per lo stesso motivo, mancheranno l’attaccante Menez e il difensore Stavropoulos. Domani altro allenamento mattutino al Via del Mare.

Sarà un ritorno “a casa” per Marco Baroni che, sino alla scorsa stagione, sedeva sulla panchina della Reggina e che dalla Reggina si è separato, in estate, per accettare l’offerta del Lecce.