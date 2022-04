ECCELLENZA – Il Barletta vola in semifinale di Coppa Italia Dilettanti. E il Martina tifa biancorosso…

Il Barletta procede spedito nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Dopo aver vinto il gironcino con due vittorie su San Marzano e Melfi, i biancorossi hanno eliminato il Locri nei quarti di finale, recuperando la sconfitta per 2-1 dell’andata, in terra calabrese, vincendo per 3-0 la sfida di ritorno. Ora, in semifinale, ci saranno i sardi dell’Ossese: gara d’andata il 20 aprile in Puglia, ritorno il 27 in Sardegna.

Alle sorti del Barletta è legato il Martina che attende di conoscere se e quando si disputerà la finalissima proprio contro i biancorossi, vincitori del girone A di Eccellenza. Secondo quanto comunica il club itriano, la Lnd Puglia, due giorni fa, ha deciso di rinviare la finale Barletta-Martina in attesa di conoscere il percorso dei biancorossi in Coppa Italia Dilettanti. Qualora il Barletta dovesse vincere la Coppa, il Martina andrebbe direttamente in D senza la disputa della finale.

Decise, infine, le date dei playout di Eccellenza: il 24 aprile, alle 16.30, Orta Nova-San Marco (A) e Massafra-Racale (B).